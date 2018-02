Tăriceanu: Am avut telefonul ascultat în 2012 şi în 2014

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat că a avut telefonul ascultat în 2012 şi în 2014 şi nu ştie dacă această practică este continuată şi în prezent.

"Nu numai în 2014 am avut telefonul sub ascultare, în perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale. L-am avut telefonul pus sub ascultare şi în 2012, când au fost campaniile electorale şi referendumul pentru suspendarea preşedintelui de atunci. Şi nu ştiu dacă nu oi avea şi astăzi telefonul pus sub ascultare. O să aflăm", a declarat Tăriceanu, după audierea sa în Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI.

El a explicat că a cerut, în urma comunicării făcute de DNA că a fost monitorizat patru luni în anul 2014, procesele verbale de redare a acestor convorbiri.

"Am primit comunicarea pe 18 ianuarie şi am cerut imediat, legal, procesele verbale de redare şi am primit un răspuns de la DNA că nu există procese verbale de redare. Patru luni de zile am fost ascultat cu grijă, şi probabil nu numai ascultat, că mandatul iniţial prevedea şi localizare şi fotografiere, ca în final să nu existe procese verbale de redare", a spus Tăriceanu.

Preşedintele Senatului se întreabă dacă existat alţi beneficiari în afară de DNA în ceea ce priveşte informaţiile pe care SRI le-a obţinut prin ascultarea sa.

"Ca să vă explic ce înseamnă lucrul acesta, că nu au găsit nimic relevant în legătură cu dosarul în care au făcut cercetări în ceea ce mă priveşte. Eu îmi pun întrebarea: în 2014 eram înscris în cursa electorală, eram candidat la alegerile prezidenţiale, nu există cumva riscul ca aceste informaţii să fi avut alţi beneficiari în afară de DNA, care, să spunem, era beneficiarul legal? Au existat alţi beneficiari în afară de DNA în legătură cu aceste informaţii pe care le-a obţinut la vremea respectivă SRI? Că SRI făcea ascultările, astăzi, conform deciziei CCR, nu mai face SRI ascultările. (...) Asta este una dintre problemele pe care le-am ridicat (n.r. - în comisie). (...) Este normal să existe o astfel de intruziune în viaţa privată? Nu este vorba numai despre politicieni când discutăm despre 300.000 de cetăţeni (n.r. - ascultaţi). Politicienii reprezintă probabil nici 1%, restul sunt cetăţeni care nu au nicio legatură cu politica", a declarat Tăriceanu.

Preşedintele Senatului a menţionat că în 2012 a fost ascultat în dosarul în care ulterior s-a disjuns acuzaţia şi acţiunea împotriva sa pentru mărturie mincinoasă. AGERPRES