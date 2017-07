Tăriceanu: Comisia de anchetă trebuie să sesizeze ministrul Justiţiei cu privire la refuzul şefei DNA de a se prezenta la audieri

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat luni că membrii Comisiei parlamentare de anchetă privind alegerile prezidenţiale din 2009 trebuie să sesizeze ministrul Justiţiei cu privire la refuzul şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, de a se prezenta la audieri.



"Nu există nimeni care să fie scutit de a se prezenta în faţa unei comisii parlamentare, indiferent de ce funcţie ocupă în stat. În cazul în care procurorul-şef al DNA refuză să se prezinte în faţa comisiei parlamentare, comisia ar trebui să sesizeze ministrul Justiţiei sub a cărei autoritate funcţionează procurorii români. E obligatorie sesizarea ministrului Justiţiei pentru această sfidare la adresa Parlamentului din partea procurorului-şef al DNA", a afirmat Tăriceanu, într-o intervenţie la Antena 3.



În opinia acestuia, cei care pledează pentru a scoate DNA de sub orice control civil fac o mare eroare.



"Vedem astăzi ceea ce înseamnă funcţionarea unei instituţii care acumulează din ce în ce mai multă putere, adică corupţia puterii din instituţia respectivă, tocmai pentru că această instituţie nu a fost controlată. Ne bucurăm că la Parlament Comisia de control SRI şi-a intrat în rol. Foarte bine! Sunt, conform legii, alte instituţii care trebuie să controleze şi DNA. Cred că cei care pledează pentru a scoate DNA de sub orice control civil fac o mare eroare şi demonstraţia greşelii o vedem în abuzurile şi excesele produse de unii procurori care ies din ce în ce mai des la iveală", a mai spus Tăriceanu.



Procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a transmis o scrisoare Comisiei parlamentare de anchetă privind alegerile prezidenţiale din 2009 în care anunţă că nu va fi prezentă luni la audieri.



"Având în vedere că nu am cunoştinţă şi nu deţin mijloace de probă referitoare la împrejurările şi cauzele în care s-au produs evenimentele supuse cercetării în cauză ce formează obiectul activităţii comisiei, nu mă voi prezenta în data de 10 iulie, ora 11,30, la şedinţa Comisiei de anchetă", preciza procurorul şef al DNA. AGERPRES