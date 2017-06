Tăriceanu despre Kovesi: O recunoaştere involuntară că a fost la întâlnirea din casa lui Oprea în calitate oficială

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, susţine că anunţul procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, că nu se va prezenta la audierile din 14 iunie de la Comisia parlamentară de anchetă privind prezidenţialele din 2009 este "o recunoaştere involuntară" a faptului că s-a aflat la întâlnirea din casa lui Gabriel Oprea în calitate oficială.



"Am luat act cu surprindere de refuzul procurorului-şef al DNA, Laura Kovesi, de a se prezenta pentru audieri în faţa Comisiei speciale de anchetă a Parlamentului. Motivaţia refuzului său demonstrează fie o necunoaştere a unor principii de drept, fie ignorarea acestora cu bună-ştiinţă. N-ar fi pentru prima dată, dacă ne amintim de iniţiativa anchetării Guvernului de către DNA invalidată prompt de Curtea Constituţională. Şi într-un caz, şi în celălalt, avem de-a face cu o atitudine incompatibilă pentru un magistrat, mai cu seamă dacă ne raportăm la funcţia cheie pe care o ocupă în ierarhia Ministerului Public, unde ar trebui să fie un model de profesionalism şi corectitudine. Motivaţia refuzului de a se prezenta în faţa Comisiei este cu siguranţă şi o recunoaştere involuntară că s-a aflat la celebra întâlnire în calitate oficială", a afirmat Tăriceanu, într-un comunicat de presă transmis, joi, AGERPRES.



Potrivit preşedintelui Senatului, "este inadmisibil ca un înalt demnitar al statului român să trateze cu dispreţ suveran şi în formă continuată Parlamentul României".



"Lăsând la o parte pretextele total neconvingătoare în spatele cărora s-a ascuns procurorul-şef al DNA, mult mai relevantă mi se pare atitudinea inconsecventă a doamnei Kovesi dictată de conjunctura politică şi de interesele personale de moment. Ne amintim cu toţii de sloganul invocat permanent de DNA şi de slujitorii săi plătiţi: 'Dacă e nevinovat, să-şi susţină cauza în instanţă şi va fi achitat'. Oare acest argument nu mai este valabil şi acum, când subiectul este chiar doamna Kovesi? Dacă nu are nimic de ascuns în faţa opiniei publice şi în faţa Parlamentului României, dacă poate explica prezenţa sa partizană ca magistrat într-un moment de maximă importanţă politică alături de politicieni de vârf, de ce se eschivează de la audieri? Să vină cu explicaţii în faţa Comisiei şi să-şi susţină cauza. Ne amintim cu toţii când invoca articolul din Constituţie care proclamă că toţi cetăţeni sunt egali în faţa legii. Procurorul-şef al DNA sfidează acum Parlamentul, situându-se deasupra legii. Este inadmisibil ca un înalt demnitar al statului român să trateze cu dispreţ suveran şi în formă continuată Parlamentul României", a adăugat Tăriceanu.



El a menţionat că, în calitate de preşedinte al Senatului, se simte "obligat" să sublinieze rolul şi responsabilităţile Parlamentului într-o democraţie şi principiul controlului şi echilibrului reciproc al puterilor într-un stat.



"Faptul că doamna Kovesi invocă o decizie a CSM - ca şi când CSM ar fi organ legiuitor şi ar putea să acorde procurorilor statutul de 'stat în stat' , ne pune mari semne de întrebare cu privire la mentalitatea şi competenţa profesională a procurorului-şef al DNA. Aşa cum în SUA, ţară pe care o considerăm un model de democraţie parlamentară, la comisiile Senatului şi ale Camerei Reprezentanţilor s-au prezentat înşişi preşedintele ţării şi Procurorul General al SUA, când au fost invitaţi, consider că de aceeaşi consideraţie şi respect trebuie să se bucure şi Comisia specială de anchetă a Parlamentului României şi vom face tot ceea ce este necesar pentru ca acest lucru să se întâmple", a completat Tăriceanu.



Procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a informat, printr-o adresă trimisă Comisiei parlamentare de anchetă privind alegerile prezidenţiale din 2009, că nu se va prezenta la audierile din Parlament din 14 iunie, motivând că plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât că "procurorii nu pot fi citaţi şi obligaţi să se prezinte în calitate de martori în faţa Comisiilor parlamentare, deoarece, conform normelor constituţionale, fac parte din autoritatea judecătorească".