Tăriceanu, despre proteste: Probabil că am subestimat reacţia sistemului

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, consideră că PSD şi ALDE "au subestimat reacţia sistemului" propunând ordonanţele privind graţierea şi modificarea Codurilor penale.



"Cred că ar fi trebuit în prealabil o anumită pregătire în sens comunicaţional. E un deficit pe care, eu, coparticipant în această coaliţie, mi-l asum. E adevărat că nu am anticipat ceea ce a urmat: descinderea preşedintelui la şedinţa de guvern, manifestaţia de stradă, preşedintele care se duce în mijlocul participanţilor să-i aţâţe şi continuarea acestui război. Probabil că am subestimat reacţia sistemului. Deranjul e foarte mare după cum se vede", a afirmat duminică Tăriceanu, la B1 TV.



Tăriceanu a explicat că atât el cât şi Liviu Dragnea nu au adoptat o atitudine belicoasă.



"Şi Liviu Dragnea şi eu nu am adoptat o atitudine belicoasă. Chiar de la momentul Sevil Shhaideh am adoptat o poziţie care mai degrabă presupunea că vrem să găsim o soluţie.(...) Iohannis este angajat într-o luptă politică pe viaţă şi pe moarte pentru că este mandatul lui în joc", a adăugat Tăriceanu.



El a precizat că Guvernul, care deşi are "unele sincope", va merge înainte.



"Am avut o discuţie astăzi nu numai cu Liviu Dragnea, dar şi cu alţi colegi din PSD şI ALDE. Nu avem de gând să renunţăm. Avem această legitimitate politică care este mai puternică decât orice alt guvern. Este un guvern care nu are nici o lună de la învestire, care poate cu anumite sincope pe care le observ şi eu, o să meargă înainte. Este şi o lipsă de experienţă a unora, dar o să depăşim acest moment", a punctat Tăriceanu.



Preşedintele Senatului a pledat pentru respectarea instituţiilor democratice.



"Mergând pe inconştienţa celor care astăzi fac această propagandă şi manipulare şi reacţionând cu aceleaşi arme, riscul este să ajungem într-un război civil până la urmă. (...) Eu cred că trebuie să ne bazăm în continuare pe instituţiile democratice şi sigur avem dreptul să manifestăm cu toţii, libertatea de expresie, nu le contestă nimeni, dar până la urmă instituţiile astea care au căpătat acum şi o proaspătă legitimitate în urma alegerilor trebuie să decidă.(..,) Nu se poate să acceptăm mereu ceea ce s-a întâmplat la Colectiv, acum iarăşi să acceptăm o formulă din asta de presiune nelegitimă, ca să ce? (...) Dacă adversarul meu politic foloseşte arme care nu sunt legale, constituţionale, nimic nu îmi dă dreptul să procedez şi eu la fel. Eu am o responsabilitate în plus, ca majoritate care trebuie să guvernez această ţară şi să conducă Parlamentul. Din acest motiv gândim foarte bine contramăsurile pe care trebuie să le adoptăm", a mai spus Tăriceanu. www.agerpres.ro