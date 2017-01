Tăriceanu despre relaţia cu preşedintele Iohannis: Vreau să considerăm că s-a închis o pagină

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat, marţi, că doreşte o colaborare instituţională cu preşedintele Klaus Iohannis, arătându-şi disponibilitatea de a depăşi momentul de criză apărut înainte de desemnarea premierului propus de majoritatea parlamentară.



"Vreau să considerăm că s-a închis o pagină (...), această pagină vreau să consider că este încheiată. Eu, ca preşedinte al Senatului, probabil că, prin forţa lucrurilor şi prin obligaţiile pe care le am, şi eu şi preşedintele vom avea nevoie să conlucrăm, pentru că românii ne-au ales ca să conducem aceste instituţii în favoarea lor, în favoarea ţării şi să asigurăm bunul mers al lucrurilor. Vreau ca acest episod să fie considerat închis, cel puţin în ceea ce mă priveşte. Acum, ceea ce vrea să facă preşedintele, nu ştiu. (...) Din acest moment, eu îmi doresc să privim înainte, ce vrem să facem pentru efortul nostru de revenire la normalitate, de construcţie, de asigurare a bunăstării", a declarat Tăriceanu, la România TV.



În opinia sa, subiectul suspendării preşedintelui Iohannis nu mai este în prezent unul de actualitate, având în vedere că momentul de criză a fost depăşit.



"Nici nu am plecat vreun moment la drum, înainte de alegeri, cu această idee. Nu aveam în niciun fel în proiect ideea suspendării, pentru că suspendarea (...) este o decizie foarte grea, care trebuie să se bazeze pe nişte elemente consistente. Nerespectarea Constituţiei de către preşedinte, însă, sigur că este un element consistent. Deci în acest moment, având în vedere că practic această criză s-a încheiat, nu aş mai discuta despre acest lucru. Nu ştiu ce se va întâmpla în viitor, (...) nu pot să anticipez, nu pot să prezic comportamentul preşedintelui", a adăugat preşedintele Senatului. ww.agerpres.ro