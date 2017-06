Tăriceanu: Întâlnirea dintre preşedinţii României şi SUA - un reper politic foarte important, dar nu reprezintă un panaceu

DIANA OROS

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat sâmbătă că întâlnirea dintre preşedinţii României şi SUA este un reper politic foarte important, dar nu reprezintă un panaceu pentru provocările cu care se confruntă ţara noastră, menţionând că din discursul şefului administraţiei americane a reţinut în mod deosebit remarca privind lupta anticorupţie.



"Întâlnirea dintre preşedinţii României şi SUA este un reper politic foarte important, dar nu reprezintă un panaceu pentru provocările cu care ne confruntăm la noi acasă. Aşa cum am menţionat în comunicatul publicat înaintea vizitei, apreciez că opinia publică, Parlamentul, toate partidele şi, nu în ultimul rând, presa aşteaptă cu interes să cunoască şi să dezbată în mod democratic obiectivele comune care au rezultat în urma convorbirilor oficiale de la Casa Albă, aşa încât punerea lor în operă să beneficieze de o legitimitate absolut necesară", a afirmat Tăriceanu, într-un comunicat transmis sâmbătă AGERPRES.



El a susţinut că lupta cu corupţia trebuie să se focalizeze pe cei care au transformat acest demers într-un instrument politic împotriva adversarilor, împotriva democraţiei, a drepturilor omului.



"Din discursul preşedintelui Trump, am reţinut în mod deosebit remarca privind lupta anticorupţie şi pentru un stat de drept, care se desfăşoară la noi în ţară. Este un punct de vedere pe care l-am susţinut permanent şi pe care-l susţin în continuare. Aşa cum am subliniat în repetate rânduri, corupţia nu s-a manifestat la noi doar în domeniul financiar. Cea mai gravă formă de corupţie este corupţia generată de abuzul de putere manifestat la nivelul conducerii unor instituţii. În ultima vreme au apărut în spaţiul public dovezi din ce în ce mai convingătoare în acest sens şi tocmai de aceea lupta noastră cu corupţia trebuie să se focalizeze mai mult ca oricând pe cei care au transformat lupta anticorupţie într-un instrument politic împotriva adversarilor, împotriva democraţiei, a drepturilor omului, devenind astfel ei înşişi corupţi", a punctat Tăriceanu.



El a adăugat că "acest 'modus operandi', această realitate notorie a fost şi continuă să fie o ameninţare serioasă la adresa statului de drept".



Potrivit lui Tăriceanu, întâlnirea de la Casa Albă între preşedinţii României şi Statelor Unite este "un eveniment deosebit de pozitiv pentru politica noastră externă, care va stimula pe termen mediu şi lung cooperarea pe multiple planuri dintre ţara noastră şi Statele Unite în cadrul Parteneriatului strategic".



"Privind retrospectiv, toate întâlnirile între preşedinţii României şi Statelor Unite au avut o importanţă aparte în definirea politicii noastre externe. România este membră loială a Uniunii Europene şi NATO şi în aceste calităţi trebuie să contribuie la găsirea şi definirea unor soluţii pentru acţiunea comună a UE şi SUA faţă de provocări, chiar agresiuni, venite dinspre terţi", a afirmat Tăriceanu, conform sursei citate.

Sursa: www.agerpres.ro