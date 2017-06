Tăriceanu: Majoritatea funcţionează în Parlament; preşedintele Iohannis a făcut un enunţ de principiu, corect

DIANA OROS

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, susţine că majoritatea parlamentară PSD-ALDE a funcţionat miercuri la moţiunea de cenzură şi consideră că afirmaţia şefului statului referitoare la majoritatea pe care trebuie să o aibă în spate un premier reprezintă un enunţ de principiu, corect.



"Suntem la 24 de ore de la votarea moţiunii de cenzură, unde s-a văzut în mod clar că există o majoritate. Subliniez că această majoritate a fost obţinută de PSD şi ALDE. Nu a existat un sprijin din partea UDMR şi cred că e mai bine aşa, având în vedere torentul de acuzaţii, intoxicări, insinuări care au fost lansate cu privire la ipotetica negociere cu UDMR. UDMR a avut o atitudine foarte clară, nu s-a prezentat la vot şi în atare condiţii majoritatea pe care noi am arătat-o este cu atât mai valoroasă şi mai credibilă. Deci, din acest punct de vedere, rămâne de văzut în continuare să discutăm cu PSD asupra propunerii de premier pe care o vom avansa, cel mai probabil, luni, la ora 15,00, cu ocazia consultărilor la care am fost invitaţi", a afirmat Tăriceanu, joi, la Antena 3.



Întrebat dacă în afirmaţia şefului statului despre o majoritate care să susţină noul premier se regăseşte un avertisment, Tăriceanu a spus: "Nu ştiu ce probă suplimentară ar mai trebui legată de majoritatea care a funcţionat ieri în Parlament la cel mai important şi delicat moment, care este moţiunea de cenzură. S-a verificat clar majoritatea care funcţionează în Parlament".



"De ieri (n.r. miercuri) până astăzi nu s-a schimbat nimic şi nu se schimbă nici până luni. Lucrurile în acest moment sunt clare. Sigur că preşedintele cred că a făcut un enunţ de principiu, care este corect, dar având în vedere situaţia de astăzi sau de ieri, mi se pare că a face speculaţii pe acest subiect nu se justifică sub nicio formă".



El a precizat că PSD şi ALDE vor stabili luni în reuniuni statutare ale celor două partide propunerea de premier pe care o vor avansa şefului statului.



Tăriceanu a evidenţiat că va fi o singură propunere de premier şi a respins varianta ca el să fie acea propunere.



Viitorul premier trebuie să fie "o persoană integră, fără probleme penale" şi care să aibă "o majoritate parlamentară în spate", a declarat preşedintele Klaus Iohannis, joi, la Bruxelles.

Sursa: www.agerpres.ro