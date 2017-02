Tăriceanu: Nu cred că vom aştepta 45 de zile pentru desemnarea unui nou ministru al Justiţiei

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, susţine că nu se va aştepta 45 de zile până la desemnarea de către Coaliţia de guvernare a unui nou ministru al Justiţiei.



"Cu toţii am luat act (n.r. de demisia ministrului Justiţiei). Premierul are o marjă de acţiune foarte largă şi din ceea ce am fost informaţi a fost o decizie bazată pe dorinţa ministrului de a se retrage şi pe propunerea prim-ministrului care a fost materializată prin decizia pe care o cunoaşteţi", a spus Tăriceanu, luni, la Parlament.



Întrebat despre momentul în care Coaliţia va anunţa noua persoana desemnată pentru a fi ministru al Justiţiei, Tăriceanu a spus: "Există un termen legal, 45 de zile, în care se poate asigura un interimat. Fără îndoială, nu cred ca vom aştepta 45 de zile pentru numirea unui nou ministru al Justiţiei, nu numirea, pentru desemnarea şi susţinerea politică. Nu am făcut astăzi şi nici ieri această discuţie, dar va veni destul de repede, cred ca este şi interesul prim-ministrului de a avea un minister care este capabil 100% să se dedice rolului şi atribuţiilor pe care le are". www.agerpres.ro