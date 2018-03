Tăriceanu: Pentru Iohannis, cât timp procentul condamnărilor e mai ridicat decât cel al abuzurilor, DNA e pe plus

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat, sâmbătă, că pentru preşedintele Klaus Iohannis, atât timp cât "procentul condamnărilor este mai ridicat decât cel al abuzurilor", Direcţia Naţională Anticorupţie este "pe plus".



Totodată, el a precizat că a urmărit reacţiile care au urmat vizitei în România a prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans.



"Primul tip de reacţie - pe care am văzut-o la politicienii români care şi-au făcut un obicei în a-şi critica propria ţară - mi-a amintit de comunism şi de vizitele secretarului de partid. Cu mânie proletară au înfierat România, au vorbit despre activarea articolului 7 pentru nerespectarea statului de drept, deşi chiar Frans Timmermans a precizat clar că nu se are în vedere un asemenea pas (...) Am văzut însă şi un alt tip de reacţie, pe care aş numi-o de verticalitate şi în conformitate cu principiile europene. Este o reacţie a celor care văd relaţia cu oficialii europeni ca fiind una de parteneriat, nu de subordonare", a scris Tăriceanu, pe Facebook.



El a subliniat că a avut "un dialog consistent şi pozitiv" cu Timmermans şi a apreciat "atitudinea constructivă şi determinarea exprimată pentru a acompania România pentru ridicarea MCV".



Preşedintele Senatului a afirmat că nu există considerente politice care să justifice închiderea ochilor la abuzuri sau la încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.



"Este suficient ca un singur cetăţean român să fie victima unor abuzuri, să fie arestat pe baza unor dovezi fabricate, să facă închisoare nevinovat, pentru a trage semnale de alarmă în societate şi a lua atitudine astfel încât aceste abuzuri să nu se repete", a spus Tăriceanu.



În opinia sa, unii oameni politici, în frunte cu şeful statului, "recită statistici".



"Tot văd oameni politici, în frunte cu preşedintele Klaus Iohannis, cum recită statistici: numărul de anchete a crescut, procurorii au X% rata de condamnări; exact ca un politruc din vremea comunistă, care vorbea despre producţia la hectar. Încălcările Constituţiei de către procurorul-şef al DNA, abuzurile şi dovezile fabricate, oamenii nevinovaţi care au fost arestaţi abuziv, toate par amănunte care nu au suficientă greutate în faţa acestor statistici. De ce? Pentru că, pentru domnul Iohannis, aceşti români sunt doar statistici, procente mai scăzute decât procentul condamnărilor. Pentru domnul Iohannis, atât timp cât procentul condamnărilor este mai ridicat decât cel al abuzurilor, DNA este pe plus", a afirmat Tăriceanu.



De asemenea, el a mai spus că România trebuie "să îşi facă curăţenie în propria casă".



"Este o iluzie că politicienii europeni vor lupta ei împotriva abuzurilor din România. Instituţiile europene cu atribuţii pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor - mă refer la CEDO - au avertizat România în repetate rânduri; dar este rolul oamenilor politici, aleşi democratic de români, să ia măsuri. Acest lucru este făcut în aceste luni de Parlament, aspect pe care l-am subliniat în dialogul cu Frans Timmermans", a opinat Tăriceanu.



El a salutat "curajul de care a dat dovadă" ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.



"Pentru prima oară după 10 ani, un specialist care ştie sistemul juridic din interior (...) a realizat o analiză amplă, cu argumente juridice precise, o analiză pe care nimeni nu a demontat-o până acum. Am văzut multe atacuri la persoană împotriva ministrului Justiţiei, dar nici un argument care să arate că dna Kovesi nu a încălcat Constituţia în repetate rânduri, pentru a face referire doar la unul din principalele argumente aduse de ministrul Justiţiei", a spus Tăriceanu.



În opinia sa, acest raport "a deschis definitiv cutia Pandorei şi a expus abuzurile sistemului". AGERPRES