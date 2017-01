Tăriceanu: Preşedintele nu are niciun fel de pârghie de intervenţie în echipa Guvernului

"Din câte ştiu, preşedintele - şi nu mă înşel în această privinţă - nu are un rol în definirea structurii Guvernului şi a echipei guvernamentale. Acesta poate fi considerat un gest de curtoazie faţă de preşedinte. După cum se ştie, echipa guvernamentală şi programul sunt prezentate de prim-ministru în faţa Parlamentului, care dă votul de învestitură. Legitimitatea este dată de Parlament pentru întregul Guvern. Pot să vă precizez, preşedintele nu are niciun fel de pârghie de intervenţie în ceea ce priveşte echipa Guvernului", a subliniat Tăriceanu, după ce au fost anunţaţi cei patru miniştri propuşi din partea ALDE.



Cât priveşte posibilitatea ca preşedintele Iohannis să aibă un cuvânt de spus în privinţa unor miniştri de la patru portofolii importante - Externe, Interne, Apărare şi Finanţe, Tăriceanu a afirmat că cel mai important cuvânt în această direcţie trebuie să-l aibă alegătorii, partidele politice şi Parlamentul.



"Cred că cuvântul cel mai important de spus în această privinţă trebuie să-l aibă alegătorii, partidele politice care merg în faţa alegătorilor cu programul lor şi, în final, structurile de partid care prezintă Parlamentul. Iar cuvântul final îl are Parlamentul, prin aprobarea sau respingerea echipei guvernamentale. Aşa se întâmplă în orice ţară", a susţinut copreşedintele ALDE.



Liderii ALDE au stabilit marţi cine sunt miniştrii propuşi să facă parte din Guvernul pentru care premierul desemnat Sorin Grindeanu va cere votul de învestitură în Parlament.



* Ministrul Mediului - Daniel Constantin, viceprim-ministru

* Ministrul Afacerilor Externe - Teodor Meleşcanu

* Ministrul Energiei - Toma Petcu

* Ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul - Graţiela Gavrilescu

Sursa - AGERPRES