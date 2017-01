Tăriceanu: Semnificaţia zilei de astăzi este mult mai mare decât a unui simplu vot de învestitură

"În 2012 românii au dat un vot covârşitor, dar un vot negativ, a fost un strigăt de disperare şi de patimă la adresa PDL şi a preşedintelui de atunci. Astăzi, mă aflu în faţa dumneavoastră la un alt vot de învestire al Guvernului PSD şi ALDE. Şi acum avem o alegere la fel de clară a românilor, dar data aceasta este vorba de un vot pozitiv, de un vot al speranţei. Desigur că în 11 decembrie, românii au sancţionat acele partide care nu au înţeles că respectarea libertăţilor şi drepturilor cetăţenilor nu este un moft", a spus Tăriceanu, miercuri, în plenul Parlamentului.



El a punctat că românii au votat pentru o ţară care are curajul să îşi susţină interesele în UE şi "pentru o Românie suverană care îşi ghidează acţiunea politică în baza interesului naţional".



"Semnificaţia zilei de astăzi este mult mai mare decât a unui simplu vot de învestitură. Trebuie să revenim la logica instituţională impusă de Constituţie. Logica corectă de colaborare dintre cele două instituţii este aceea în care Parlamentul legiferează, iar Guvernul are rolul executiv, adică pune în aplicare cadrul legislativ şi gestionează treburile curente ale ţării în conformitate cu direcţiile stabilite de Parlament", a adăugat Tăriceanu.



Preşedintele Senatului a subliniat că "deciziile într-un stat democratic nu se iau nici împotriva instituţiilor de forţă, nici în favoarea instituţiilor de forţă, ci în afara influenţei lor".



"Cetăţenii, după cum ştiţi, nu aleg şefii instituţiilor de forţă. Este o vorbă pe care o reamintesc şi de care trebuie să ţinem cont în viitor. Serviciile cu serviciile şi civilii cu civilii. Deciziile într-un stat democratic nu se iau nici împotriva instituţiilor de forţă, nici în favoarea instituţiilor de forţă, ci în afara influenţei lor. Rolul lor este să servească statul şi cetăţeanul, nu să devină centre de putere în afara oricărui cadru de control democratic. Nu aş vrea să ajungem în perioada în care aceste instituţii funcţionau după logica tovarăşului Stalin - 'nu există om nevinovat, există numai persoană de care nu ne-am ocupat îndeajuns'. Aşadar, cred că prin propunerile de miniştri am arătat acest lucru într-o manieră foarte clară", a mai spus Tăriceanu.



El susţine că foarte importantă revizuirea activităţii comisiilor parlamentare de control. Tăriceanu a menţionat că nu doreşte să îşi 'amăgească electoratul'.



"Ce înseamnă asta? Printre altele presupune modificare Codurilor penale pentru a le pune în conformitate cu deciziile Curţii Constituţionale, înseamnă reglementarea mult mai strictă a modului în care instituţiile de forţă pot asculta convorbirile cetăţenilor, înseamnă continuarea politicilor liberale în economie (...), înseamnă sprijinul pentru capitalul autohton, pentru întreprinzătorii români şi pentru produsele româneşti. Vreau ca România să se angajeze într-un nou proiect de ţara prin care sa facem din ţara noastră a şaptea putere economică a Uniunii Europene. În toate aceste demersuri, sunt sigur că Executivul Grindeanu va fi un bun partener", a mai subliniat şeful Senatului.



Potrivit acestuia "este esenţială colaborarea dintre Parlament, Guvern şi preşedinte pentru îndeplinirea dezideratelor pentru care au votat românii".



"Atunci când drepturile şi libertăţile cetăţenilor sunt încălcate, presedintele are datoria să vorbească, chiar dacă asta înseamnă să le dea dreptate celor pe care îi consideră adversari sau să tragă un semnal de alarmă pentru instituţiile de forţă. Şi atunci când se comit abuzuri împotriva cetăţenilor, presedintele nu poate să închidă ochii.(...) Există multe zone de colaborare între Parlament, Guvern şi Preşedinţie şi vreau să atrag atenţia asupra a cel puţin uneia şi anume domeniul de politică externă. Parlamentul şi Presedinţia împart, alături de Guvern, responsabilitatea pentru politică externă a României. Din acest punct de vedere, este timpul ca România să renunţe la politica 'capului plecat, sabia nu îl taie', mai ales în relaţia cu partenerii din UE. Este un deziderat pentru atingerea căruia este necesar un dialog intens între preşedinte, Parlament şi Guvern", a mai spus Tăriceanu.



Preşedintele Senatului susţine că votul de miercuri din plenul Parlamentului "trebuie să reprezinte un nou început pentru români".

