Tăriceanu: Ştim că sunt 16 sau 17 parlamentari care nu votează moţiunea, dar nu sunt numai din coaliţie

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a reafirmat că voturile pentru moţiunea de cenzură există, precizând că sunt 16 sau 17 parlamentari, dintre care unii din coaliţie, care nu o votează.



"Ştiţi că întotdeauna la moţiunile de cenzură se fac discuţii în toate direcţiile. (...) Avem o cifră pe care v-am spus-o. Este cu vârf şi îndesat o majoritate necesară ca moţiunea să treacă. (...) Am făcut şi socoteala inversă. Ştim şi care sunt cei care vor vota împotriva moţiunii, deci ne-am asigurat că lucrurile sunt în regulă. (...) Cu aproximaţie 16 sau 17, dar nu sunt numai din coaliţie, din aproximările pe care le am. Sunt, de exemplu, cei cinci parlamentari care au plecat de la noi şi care nu fac parte din coaliţie", a afirmat Tăriceanu.



Preşedintele Senatului a spus că nu a fost vorba de o ceartă cu cei de la UDMR, dar că legile propuse de această formaţiune au nevoie de o analiză atentă.



''Nu ne-am certat, ne-am despărţit în relaţii foarte bune, dar ne vedem fiecare de agenda proprie. (...) Nu e vorba de compromisuri, dar o astfel de lege sau toate cele trei legi trebuie foarte bine gândite, aşezate, analizate şi deciziile luate nu sub presiunea timpului. (...) Am arătat toată disponibilitatea, dar în faţa volumului mare ne-am dat seama că nu putem să gestionăm într-un timp atât de scurt aceste chestiuni", a explicat Tăriceanu.



Liderii ALDE sunt reuniţi la această oră într-o şedinţă a Biroului Politic al formaţiunii care are loc la Palatul Parlamentului. AGERPRES