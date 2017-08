Tăriceanu: Taxa de solidaritate nu a dus, în general, la rezultate; noi nu avem încă o adevărată clasă de mijloc

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, lider al ALDE, a declarat joi că taxa de solidaritate nu a dus, în general, la rezultate, iar el nu are interesul, în prezent, ca acelor români care au reuşit să facă "o anumită avere" şi care au reinvestit în economie să li se ia banii.



"Am discutat cu colegii mei din ALDE, cu cei din PSD şi cu prim-ministrul, am spus următorul lucru: dragii mei, taxa de solidaritate nu este o noutate absolută, au mai existat câteva cazuri, această taxă nu a dus în general la rezultate. Eu am un semn de întrebare asupra corectitudinii unei asemenea gândiri, în contextul în care România este o ţară care în 1990 a pornit pe drumul economiei de piaţă cu zero întreprinzători şi zero capital. Rezultatul a fost că am pus covoarele roşii pentru firmele străine care au venit să cumpere şi să privatizeze, s-a mai făcut sistemul de capitalism de cumetrie, ca să îl menţionez pe fostul preşedinte Ion Iliescu, foarte inspirat în această formulă. România este astăzi în situaţia în care are o mână mică de întreprinzători privaţi care au reuşit, sigur, să facă într-un anumit sens o anumită avere. Dar care ce au făcut toţi? Au reinvestit bani în economie", a spus Tăriceanu pentru Antena 3.



El a adăugat că nu are interesul, în momentul acesta, ca acelor oameni să le ia bani, să-i dea la stat.



"Vreau să îi lase în continuare să dezvolte capitalul românesc în aşa fel încât să trăiesc cu speranţa în continuare că întărind capitalul românesc vom putea să echilibrăm cât de cât situaţia nefavorabilă din care am pornit în 1990 în raport cu capitalul străin. Dacă vreţi, gândirea foarte simplă: o societate bogată este o societate care are cât mai mulţi oameni bogaţi. Noi nu avem încă o adevărată clasă de mijloc, trebuie să recunoaştem, după standardele occidentale. Hai să creştem această clasă de mijloc nu să ne apucăm acum să luăm, aş zice, aproape praful de pe tobă. Cred că acest mesaj a fost înţeles şi de ceilalţi colegi. Sigur că nu înseamnă că dispar preocupările, că nu vedem anumite inegalităţi", a menţionat el. www.agerpres.ro