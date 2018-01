Teleormanul îşi adjudecă şi funcţia de prim-ministru prin Viorica Dăncilă

Karina Knapek

Social-democraţii încearcă să pună capăt repede crizei politice provocate de demisia lui Mihai Tudose făcând repede desemnarea succesorului acestuia. Comitetul Executiv Naţional a votat, cu o singură abţinere, ca PSD să o propună pe teleormăneanca Viorica Dăncilă pentru şefia Guvernului, actual europarlamentar şi preşedintă a Organizaţiei de Femei a partidului.

În portofoliul grupului teleormănenilor din administraţia centrală ar putea intra şi funcţia de prim-ministru, odată cu desemnarea Vioricăi Dăncilă ca propunerea PSD pentru şefia Guvernului. Dăncilă s-a născut acum 55 de ani la Roşiori de Vede şi a studiat la Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti. Ulterior a făcut masteratul al Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. O vreme a predat la un liceu din Videle, iar apoi a lucrat ca inginer la Petrom. S-a înscris în PSD în 1996. În 2008 a obţinut un mandat de consilier judeţean la CJ Teleorman, mandat pe care nu l-a finalizat deoarece a fost aleasă ca europarlamentar în anul 2009. În primul mandat a activat în delegaţia pentru relaţiile Parlamentului European cu ţările Mashrek (Iordania, Irak, Liban, Palestina şi Siria), iar acum este liderul delegaţiei române în Grupul S&D din Parlamentul European şi membru în Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen şi în Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. În 2015 a fost aleasă în funcţia de şefă a Organizaţiei de Femei a PSD, iar numele său a fost vehiculat prima dată pentru funcţia de premier în ianuarie 2017, după ce preşedintele Iohannis a respins propunerea Sevil Shhaideh, însă Dragnea l-a preferat atunci pe Sorin Grindeanu. Nici de data asta nu a fost propusă de Dragnea, acesta afirmând că „nu are mână bună” la prim-miniştri aşa că propunerile s-au făcut în cadrul şedinţei CExN de ieri. Potrivit preşedintelui PSD, cel care a avansat numele Vioricăi Dăncilă a fost Niculae Bădălău, număru 2 în partid, iar propunerea a fost susţinută cu sârg de către femeile din conducerea partidului. „A fost o procedură nouă în CExN, în care au fost mai multe propuneri, cei care au propus şi-au susţinut propunerile respective, a fost o discuţie foarte bună şi am ajuns la concluzia cu toţi că genul ăsta de discuţii, de proceduri sunt cele mai bune şi mai sănătoase”, a spus Dragnea, după şedinţă. Al doilea nume vehiculat în şedinţă a fost cel al Ecaterinei Andronescu, dar aceasta a preferat să se retragă din competiţie. „Au fost două propuneri şi ceea ce mi-am dorit este să nu se împartă voturile în CExN şi să mergem mai departe cu cel care să aibă, din punctul de vedere al CExN, tot sprijinul”, a motivat Andronescu.

Propusă de Bădălău

Ulterior, liderii social-democraţi au supus-o unui interogatoriu pe Viorica Dăncilă legat de opiniile ei legate de anumite chestiuni de pe agenda partidului şi a modului în care intenţionează să gestioneze activitatea guvernamentală. „Eu i-am pus foarte multe întrebări, colegii au pus foarte multe întrebări generate de o mare parte din cauzele care au făcut să ajungem în această situaţie. Au fost întrebări puse civilizat, s-a răspuns civilizat şi intenţia mea a fost ca doamna Viorica Dăncilă, dacă va fi acceptată de preşedintele României, să fie conştientă de riscurile la care se expune şi de greşelile pe care le-ar putea face şi care să ducă la o relaţie tensionată cu colegii din partid sau cu membri din Guvern sau la o comunicare defectuoasă”, a detaliat Dragnea după şedinţă. Social-democraţii au simţit nevoia să se asigure că prezumtivul viitor premier susţine schimbările legislative preconizate în domeniul justiţiei. „Viorica Dăncilă nu s-a dezis niciodată de programul de guvernare, de iniţiativele de îmbunătăţire a legilor justiţiei şi susţine acest demers”, a precizat preşedintele PSD. Acesta pare că încearcă totuşi să se asigure că nu va mai exista şi o a treia revoltă îndreptată împotriva sa din partea şefului Guvernului. Dăncilă ar putea să fie primul premier care nu va mai putea numi în funcţie secretarii de stat, aceştia din urmă fiind desemnaţi de către miniştrii de resort. Dragnea a precizat că el a venit cu această propunere, motivând-o prin faptul că fiecare ministru este responsabil pe domeniul lui de activitate. De altfel, refuzul lui Tudose de a da curs solicitării ministrului de Interne, Carmen Dan, de a-l demite pe şeful Poliţiei, ce are rang de secretar de stat, a fost factorul declanşator al actualei crize politice.

Viorica „Docilă”

În plus Dăncilă va primi echipa ministerială întocmită de-a gata de către partid întrucât fiecare candidat la postul de ministru va trebui să aibă girul partidului. „Numai un Guvern tehnocrat ia oameni de pe stradă şi îi propune Parlamentului. În orice partid, componenţa Guvenului se discută in interiorul structurilor statutare (...) Vom avea o discuţie pentru fiecare candidat la funcţia de membru al Guvernului. I-am avertizat pe toţi colegii mei. Viorica Dancilă va avea un punct de vedere foarte important aici, dar nu poţi să vii în faţa partidului «Asta e echipa mea, dacă nu o votaţi, renunţ». Am întrebat-o ce va face în situaţia dacă va ajunge la concluzia, dacă va fi desemnată de preşedinte, că un membru al Guvernului nu poate merge mai departe. A răspuns firesc şi foarte calm că vine în faţa CExN cu argumentele care au făcut-o să se gândească la această decizie şi, dacă argumentele sunt serioase, va avea toată susţinerea în CexN”, a spus Dragnea.

Viorica Dăncilă a refuzat să facă declaraţii de presă după nominalizarea făcută de PSD, precizând că aşteaptă ca preşedintele Iohannis să se pronunţe mai întâi asupra propunerii.

Viorica Dăncilă este un europarlamentar respectat la Bruxelles, cu relaţii foarte bune, pentru că este o femeie civilizată, neconflictuală, este deosebit de comunicativă, are o relaţie bună cu oficiali din Comisia Europeană. Pentru noi, asta reprezintă şi un semnal pentru Bruxelles pentru că se simte nevoia foarte serios ca relaţiile Guvernului României cu Comisia Europeană să fie mult mai bune, să aibă întâlniri mai dese. Liviu Dragnea