Toader: Şi dacă proiectul de Cod administrativ nu prevedea acea excepţie, efectul era absolut acelaşi

DIANA OROS

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri că, şi dacă proiectul de Cod administrativ nu prevedea excepţia referitoare la posibilitatea ca persoanele condamnate, dar reabilitate să poată face parte din Guvern, efectul juridic era "absolut acelaşi", deoarece în Codul penal sunt mai multe texte care se referă la reabilitare.



Tudorel Toader a oferit miercuri explicaţii în legătură cu proiectul de Cod administrativ, care prevede posibilitatea ca o persoană condamnată penal să poată deveni membru al Guvernului, dacă a fost reabilitată.



"În proiectul de act normativ se prevede acea sintagmă a posibilităţii de a deveni membru al Guvernului pentru persoanele care au fost condamnate, dacă ulterior au fost reabilitate. Înţeleg eu toată disputa şi toată discuţia aici se poartă. Putem vorbi foarte mult pe această temă. Vreau să vă spun următorul lucru. Sunt în Codul penal mai multe texte de lege care se referă la reabilitare. Avem o reabilitare de drept şi avem o reabilitare judecătorească. Reabilitarea de drept survine la împlinirea termenului prevăzut de Cod, reabilitarea judecătorească presupune o acţiune formulată de către titular, cel care are beneficiul potenţial al actului de reabilitare. Părerea mea este următoarea. Şi dacă proiectul de act normativ nu prevedea acea excepţie, efectul era absolut acelaşi, pentru că, dacă nu se prevedea excepţia persoanelor reabilitate, efectul juridic era absolut acelaşi, pentru că noi, în România şi în sistemele juridice în general, avem două mari categorii de fapte după gravitatea lor. Fapte care sunt prescriptibile şi fapte care sunt imprescriptibile. Cele imprescriptibile sunt cele contra păcii şi omenirii. Cele prescriptibile sunt toate celelalte infracţiuni", a spus Toader, într-o declaraţie de presă susţinută la MJ.



Ministrul Justiţiei a amintit faptul că la Curtea Constituţională a existat o mare dezbatere cu privire la imprescriptibilitatea faptelor contra umanităţii, respectiv a celor săvârşite de torţionari, constatându-se că şi acele infracţiuni sunt imprescriptibile.



Toader a mai explicat că reabilitarea de drept survine atunci când cel condamnat a suferit o pedeapsă cu amendă, o pedeapsă de până la doi ani sau o pedeapsă cu suspendarea sau sub supraveghere, iar după un termen dispar "decăderile şi interdicţiile" care rezultă din condamnare.



Ministrul a mai arătat că proiectul de Cod administrativ reuneşte 20 de legi aflate în prezent în vigoare şi nu face altceva decât să le structureze, să le ordoneze şi să ducă spre o reglementare mai previzibilă, predictibilă, aşa cum cere CEDO şi exigenţele constituţionale.



În plus, Toader a mai spus că acest proiect de Cod administrativ se află în dezbatere publică din data de 8 noiembrie 2016 şi nu este unul elaborat de actualul Guvern.



Declaraţia ministrului Justiţiei vine după ce USR a anunţat miercuri că, prin modificările aduse de proiectul de Cod administrativ, condamnaţii penal pot fi membri ai Executivului, dacă sunt reabilitaţi, iar în acest fel "o schemă instituţională de amploare a fost pusă în mişcare" pentru ca preşedintele PSD, Liviu Dragnea, să fie prim-ministru. www.agerpres.ro