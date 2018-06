Tomac: Cei din PSD, obişnuiţi din 6 în 6 luni să-şi schimbe guvernul

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, susţine că liderul social-democrat Liviu Dragnea trebuie să facă "trei paşi" - să susţină moţiunea de cenzură, să demisioneze din fruntea Camerei Deputaţilor şi să elimine de pe agenda PSD suspendarea preşedintelui Iohannis, subliniind că numai astfel acesta poate ieşi din "înfundătura în care a intrat singur".



"De aproape un an şi jumătate, toată ţara este ţinută în captivitate pentru că domnu' Liviu are o agendă proprie foarte clară şi are de gând să facă praf totul, poate-poate scapă. Faptul că PSD a luat-o la vale nu mai este o surpriză pentru nimeni, oricât ar umfla sondajele şi ar plânge la televizor corul de bocitoare în frunte cu Dăncilă, cum nu pot ele săracele să guverneze din cauza statului paralel. Adevărul este unul singur şi nu-l mai poate deforma nimeni. Domnu' Liviu trebuie să înţeleagă că, pentru el, linia de final nu e în '20 20', ci mult mai aproape", a scris Tomac, duminică, pe pagina sa de Facebook.



El susţine că liderul social-democraţilor poate ieşi, totuşi, din "această fundătură în care a intrat singur, de bună voie şi nesilit de nimeni".



"Pentru asta trebuie să facă următoarele:1. Să demisioneze din funcţia de Preşedinte al Camerei Deputaţilor (poate numi pe altcineva, aşa cum a făcut de fiecare dată, după modelul Dăncilă); 2. Să susţină moţiunea de cenzură, pentru că cei din PSD sunt deja obişnuiţi din 6 în 6 luni să-şi schimbe guvernul. Plecarea lui Dăncilă de la Palatul Victoria scade presiunea de pe domnu' Liviu şi implicit îi sporesc şansele să mai stea în fruntea PSD, poate chiar până la finalizarea procesului; 3. Să elimine de pe agenda PSD suspendarea Preşedintelui Iohannis. Ameninţarea aceasta nu face decât să împartă apele definitiv în societate, iar referendumul îl va readuce la Cotroceni cu un procent de susţinere de peste 75%. Dacă tot acest joc primitiv şi diabolic nu ar afecta România pe termen lung, îl putem lăsa pe Dragnea să se afunde singur în mocirla creată. Dar pentru că tot acest asalt ne afectează pe toţi, avem obligaţia să luptăm şi să-l oprim pe acest mic Erdogan", adaugă Tomac. AGERPRES