Topul parlamentarilor care fac afaceri cu statul

Una dintre regulile pe care atât deputații, cât și senatorii trebuie să le respecte odată cu preluarea mandatului de parlamentar este ca, alături de declarația de avere, să depună la Parlament o declarație de interese. Acolo, la capitolul ”contracte finanțate de la bugetul de stat”, aceștia trebuie să dezvăluie dacă beneficiază de astfel de contract vreuna din firmele lor sau ale rudelor de gradul I.

Dacă ne uităm pe ultimele declarații de interese ale senatorilor, observăm că 14 dintre aceștia au declarat că firmele lor sau ale rudelor de gradul I au afaceri cu statul. De cele mai multe astfel de contracte beneficiază liberalul Daniel Fenechiu. Acesta este avocat asociat la cabinetul ”Fenechiu, Savu&Asociații”, birou de avocatură care beneficiază de nu mai puțin de 17 contracte de asistență juridică obținute prin încredințare directă, în valoare totală de 100.000 de lei, iar trei dintre acestea sunt oferite de Municipiul Alexandria. Totuși, de suma cea mai mare obținută din contractele finanțate de la bugetul de stat se bucură companiile controlate indirect de baronul de Giurgiu, Niculae Bădălău. Deși, față de Fenechiu, acesta are doar patru contracte, valoarea totală a acestora depășește 13 milioane de lei. General Building International, NBG SRL și ABI AGGREGATES sunt trei dintre firmele conduse de fiul lui Bădălău, Valentin, care au obținut prin licitație contracte consistente de la primăriile din județul Giurgiu. În ceea ce priveşte partidul care are cei mai mulți senatori ce dețin astfel de contracte, pe primul loc se situează PNL, cu şase persoane, urmat de PSD și UDMR, partide care împart poziția a doua, având doar trei senatori, în vreme ce podiumul este închis de către PMP și USR, care au doar câte un singur client la bugetul de stat. Altfel, dintre acești 14 senatori se mai disting: senatorul liberal de Dâmbovița Iancu Caracota, care are nu mai puțin de 13 contracte alimentate din bani publici, în valoare totală de 1 milion de lei. Un alt liberal este senatorul de Neamț Țapu Nazare. Deși are doar două contracte obținute de la două dintre primăriile din județul parlamentarului, SC Vlanda Company, societatea la care este asociată soția lui Nazare, beneficiază de o sumă totală de 7 milioane de lei.

La deputați, PSD-ul ia tot

La deputați, poziția numărul 1 referitoare la numărul de contracte finanțate din bani publici este împărțită de doi social-democrați (Gavrilă Ghilea și Gheorghe Socotar) și un liberal, Dan Vîlceanu. Fiecare dintre aceștia au dezvăluite în declarația de interese 16 contracte. În cazul deputatului mureșean Gheorghe Socotar, acesta deține o companie regională de cablu ale cărei contracte cu primăriile din județ nu depășesc valoarea toală de 10.000 de euro. În cazul lui Vîlceanu însă, cele două companii la care acesta este acționar (Rominex Mining Engineering și Remont SA) au contracte obținute de la instituții de stat ce se apropie de suma totală de 5 milioane de lei. Totodată, compania la care verișoara acestuia, Elisabeta Vîlceanu, este acționar a obținut contracte ce depășesc suma totală de 1 milion de lei. Astfel, deputatul liberal se plasează în prima treime a clasamentrului și la capitolul banilor obţinuți din aceste contracte. Totuși, parlamentarul ale cărui firme la care este acționar sau are rude în conducere beneficiază de cea mai mare sumă totală în urma contractelor primite de la instituțiile de stat este deputatul PSD Ionela Dobrică. Părinții acesteia sunt acționari la Mecan Construct Pătârlagele, companie care în trecut a fost implicată în mai multe scandaluri după ce banii de infrastructură ai județului Buzău s-au dus nu de puține ori la Mecan Construct. În prezent, compania are contracte care depășesc valoarea de 30 de milioane de lei primite de la instituții de stat de pe raza județului. Un alt deputat social-democrat, Alexandru Ioan Andrei, precizează în declarația de interese că soția sa deține 95% din acțiuni la o societate căreia i-au fost încredințate contracte bănoase. Compania se numește SC Euro Invest și are în derulare şase contracte cu primăriile din județul natal al deputatului, Giurgiu, semn că există suficiente resurse în județul lui Bădălău pentru a satisface nevoile membrilor de partid. În concluzie, la Camera Deputaților, Partidul Social Democrat are cei mai mulți membri aflați în postura menționată mai sus, nouă, în vreme ce poziția a doua este ocupată de PNL, cu doar patru deputați care au business-uri cu statul. Poziția a treia este împărțită de UDMR şi ALDE, cu câte doi membri. Dintre deputaţii neafiliaţi, Daniel Constantin și Remus Borza (amândoi, foști parlamentari ALDE) au beneficiat de contracte cu statul, în timp ce de la PMP, vasluianul Corneliu Bichineț este unicul deputat în această situație.

Potrivit legii, exercitarea demnităţii de parlamentar este incompatibilă cu calitatea de administrator de firmă, însă deputaţii şi senatorii pot fi acţionari la diverse companii.