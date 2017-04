Traian Băsescu rupe tăcerea despre noaptea numărării voturilor la prezidenţialele din 2009

Adrian Manolache

Traian Băsescu a vorbit luni seară, la România TV, despre ce s-a întâmplat acasă la Gabriel Oprea, pe atunci parlamentar independent, în noaptea în care s-au numărat voturile la alegerile prezidenţiale din 2009, câştigate de actualul lider al PMP în faţa lui Mircea Geoană. Fostul preşedinte a exclus varianta ca la întâlnirea Oprea - George Maior - Florian Coldea - Laura Codruţa Kovesi să se fi discutat despre influenţarea rezultatului alegerilor.

"Despre acea întâlnire eu am aflat abia în septembrie 2016. Dar eu am avut informaţie câtă puteam sau câtă primeam. Niciodată nu am ştiut că Dragnea şi Ponta jucau tenis cu Coldea şi Maior de două ori pe săptămână fie la baza lui Pescariu, fie la ştrandul generalilor, fie la T14. Discutând de de seara de 6-7 decembrie 2009, categoric cei trei nu aveau de ce să fie acolo. Era o seară importantă, e adevărat că nu era în timpul votării, ci în timpul numărătorii şi erau la un loc politicieni şi conducători ai unor instituţii care aveau sarcini în monitorizarea desfăşurării procesului electoral, care nu se încheiase. Ei, în loc să fie în birourile lor, erau adunaţi la un politician acasă. În mod cert nu făceau vreo analiză literară. Ei trebuiau să fie la post, nu acolo. Erau procurorul general (Laura Codruţa Kovesi, n.r.), directorul SRI (George Maior, n.r.) şi prim-adjunctul SRI (Florian Coldea, nr.), Dîncu, Onţanu, Gabriel Oprea. Nu aveau ce căuta acolo şi pentru asta vor trebui să răspundă", a declarat Traian Băsescu.

"Interpretarea mea e că n-aveau niciun motiv să fie acolo decât pentru a afla dacă se putea cât mai repede rezultatul alegerilor, ca să ştie cum să se poziţioneze. Îşi ţineau spatele unii la alţii, pentru că nu aveau un aranjament cu noul preşedinte, dacă ar fi ieşit Mircea Geoană. Eu eram cei care-i numise. Dacă ar fi câştigat Mircea Geoană puteau să aibă emoţii. Nu aveau cum să influenţeze rezultatul alegerilor fiind acolo, părerea mea e că au fost acolo ca să ştie cum să se poziţioneze în funcţie de rezultatele alegerilor", a subliniat fostul preşedinte.

"Oamenii ăştia aveau doar vreo 3 ani de când erau în funcţii. Încă nu ruginiseu şi nu se aşezaseu pe funcţii atât de bine ca să manevreze ei sistemele pe care le conduceau. Nu puteau să dea instrucţiuni sistemului să facă ceva. Ce poate să facă procurorul general la alegeri sau directorul SRI? Dacă avea ştiinţă de vreo tentativă de fraudare a alegerilor, Kovesi era obligată să se sesizeze imediat. Aşa cum SRI, pentru că are direcţie de apărare a Constituţiei, ar fi trebuit să fie pe fază şi nu la Oprea, la ziua lui Onţanu; trebuia să fie la post, pentru ca, eentual, împreună cu MAI, să sesizeze încălcări ale regimului electoral după terminarea votului", a punctat Băsescu.

Traian Băsescu a apreciat că, în lipsa unei luări de atitudine a Parchetului General, condus de Augustin Lazăr, în povestea celor petrecute acasă la Gabriel Oprea în noaptea numărării voturilor de la alegerile prezidenţiale din 2009, o comisie parlamentară de anchetă este "binevenită": "Deocamdată văd că dl. Lazăr e remorca mesajelor doamnei Kovesi şi începem uşor-uşor să ne explicăm ce i s-a întâmplat fostului procuror general, care nu părea dispus să execute ordinele sistemului. El era doar prieten cu Ponta, nu cu partea hard a sistemului. A trebuit să fie debarcat pentru că avea escortă un motociclist. Aşteptam mai mult echilibru de la Lazăr, având în vedere experienţa sa şi ăentru mine a fost o speranţă că s-a adus un procuror din provincie să conducă, şi unul cu mare experienţă. Eu de la bun început am fost adept al unei anchete a Parchetului General. Ce căutau cei trei oameni la Oprea acasă şi nu la birourile lor? Cei trei şefi de instituţii ar trebui să fie primii care să vină la audieri şi să explice care era rostul lor acasă la Gabriel Oprea. (...) Eu am aflat de întâlnirea respectivă în septembrie 2016, pînă atunci Dan Andronic nu mi-a spus nimic. Dan Andronic a fost consultant la alegeri pentru Adrian Năstase, al lui Tăriceanu şi singurul succes a fost când a fost consultantul meu. Eram la o discuţie anul trecut,am rămas ntro relaţie foarte bună Dacă aş fi aflat atunci, i-aş fi întrebat ce aţi căutat acolo. M-ar fi supărat sp aflu că s-au strâns undeva, cum m-ar fi supărat să ştiu de întâlnirile la tenis cu Ponta şi cu Dragnea. Pentru că eu eram preşedinte în funcţie".

Traian Băsescu a subliniat că rezultatul alegerilor prezidenţiale din 2014, câştigate de Klaus Iohannis în detrimentul lui Victor Ponta nu putea fi influenţat. "Sistemul şi când vrea, nu poate, când e vorba de alegeri. Sau nu poate tot ce vrea. Spre exemplu, victoria lui Iohannis nu poate fi pusă în niciun caz sub semnul întrebării. A fost o diferenţă foarte mare, încât nimeni nu putea să schimbe rezultatul. Decât dacă cineva îi spunea lui Ponta ce am cerut eu: să mărească numărul de secţii. Aşa, a produs o furie atât de mare, încât s-a schimbat rezultatul. Iohannis a avut o consultanţă bună, care i-a recomandat să vorbească puţin în campanie şi să meargă pe greşeala adversarului. Ceea ce am făcut şi eu când am mers pe greşeala lui Geoană de a se duce la Vîntu în noaptea dinaintea confruntării. Rezultatul alegerilor putea fi schimbat doar creând emoţie", a spus Băsescu.