Tudose, despre creșterea accizei la combustibil: Lumea e înnebunită că ia foc pompa de benzină; încercăm să punem lucrurile la loc

Premierul Mihai Tudose a afirmat vineri, referindu-se la proiectul de act normativ privind creșterea accizei la combustibil, că Guvernul încearcă să pună "lucrurile la loc", deși de câteva zile "toată lumea e înnebunită că ia foc pompa de benzină".

Întrebat, într-un interviu difuzat la Realitatea TV, dacă vrea să mărească acciza la combustibil, șeful Executivului a răspuns: "N-ați înțeles foarte rău, dar nu așa cum a înțeles toată lumea, că de o zi-două toată lumea e înnebunită că ia foc pompa de benzină (...) Încercăm să punem lucrurile la loc. Când am scos acciza, prețul la pompă n-a scăzut. Încercăm s-o punem la loc. Dacă crește prețul la pompă, o să avem o altă discuție cu companiile distribuitoare și producătoare (...) Noi am scos acciza nu ca să le facem lor profit, ci ca să încercăm să ducem prețul mai jos. N-a funcționat, o punem la loc".

Totodată, premierul Tudose a precizat că este nevoie de bani pentru infrastructură, autostrăzi, spitale.

"Avem nevoie de bani pentru infrastructură, pentru autostrăzi, pentru spitale, pentru o mulțime de lucruri și în fapt nu există pe planeta asta un guvern care să spună (...) 'Nu mai avem nevoie de bani, am făcut tot ce ne trebuie, gata, suntem în regulă'. Dar dacă tot e așa, hai să accelerăm, fiindcă suntem un pic întârziați cu niște lucruri (...) Haideți să fim sinceri. Am scos taxa de stâlp, celebra taxă de stâlp, de care plângea toată lumea, marile companii 'Vai ne-ați omorât, ne-ați lovit la operație' (...) Ați văzut că s-a ieftinit ceva? Nu. Păi nu-ți vine să le-o pui la loc?", a mai afirmat Tudose.

Accizele la carburanți ar putea reveni la nivelul din anul 2016, creșterea fiind propusă pentru că au scăzut încasările la buget din această taxă cu 634,3 milioane lei, iar prețurile la motorină sunt printre cele mai mici din Uniunea Europeană, după Luxemburg și Bulgaria, conform unui proiect de ordonanță privind modificarea Codului fiscal, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP).

AGERPRES