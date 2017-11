Tudose despre moţiunea PNL - USR: O oportunitate de a le prezenta românilor ceea ce am făcut la guvernare

Moţiunea depusă în Parlament de PNL - USR este o oportunitate de a le prezenta românilor ceea ce s-a făcut la guvernare în ultimul an, a declarat vineri premierul Mihai Tudose.



"Cred că, pe lângă faptul că este un instrument legitim al opoziţiei, este şi o oportunitate de a prezenta românilor ceea ce am făcut la guvernare în ultimul an", a precizat şeful Executivului.



PNL şi USR au depus vineri, la Parlament, moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Tudose intitulată "PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă".



Moţiunea a fost semnată de 148 de parlamentari PNL, USR, PMP, precum şi de deputaţii neafiliaţi Sorin Cîmpeanu şi Daniel Constantin. AGERPRES