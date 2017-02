Turcan: Dragnea este responsabilul direct al loviturii PSD privind justiţia şi principalul beneficiar

Preşedintele interimar al PNL, deputatul Raluca Turcan, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că liderul PSD, Liviu Dragnea, este responsabilul direct al "loviturii" date asupra justiţiei prin OUG 13, dar şi principalul beneficiar în privinţa dosarului său în care este acuzat de instigare la abuz în serviciu.



"S-a mutat problema, într-un mod abil ce e drept, din curtea Guvernului în curtea Parlamentului unde jupân este domnul Liviu Dragnea. Eu cred că orice român de bună credinţă lucrul acesta. Domnul Liviu Dragnea decide tot ceea ce se întâmplă în PSD şi ALDE. Ne demonstrează cu fiecare zi. Domnia sa ne anunţă când o să demisioneze domnul Iordache, domnia sa cunoaşte programul de guvernare din scoarţă în scoarţă şi Dragnea anticipează, aceasta în cazul în care nu are calităţi de Mama Omida, tot ceea ce urmează să facă Guvernului României. Deci responsabilul direct al acestei lovituri este Liviu Dragnea care are în continuare majoritate în Parlament", a afirmat Turcan.



Întrebată cu privire la faptul că voci din justiţie au vorbit despre o excepţie de neconstituţionalitate în OUG 14 de abrogare a OUG 13 şi care ar putea fi efectele juridice ale acestei situaţii, Turcan a răspuns că e convinsă că PSD şi Liviu Dragnea "sunt capabili de orice".



"Eu nu sunt jurist şi am observat în spaţiul public că există foarte multe puncte de vedere, însă daţi-mi voie să vă spun un lucru: eu cred că PSD şi ALDE sunt capabili de orice pentru că acest gest politic al lor a fost unul premeditat. Au fost oameni care au lucrat pentru a salva prin lege şeful de partid, adică pe domnul Liviu Dragnea. Deci este foarte posibil, este foarte posibil ca această succesiune - OUG 13, OUG 14, ca acest joc pe care l-au făcut în Guvern şi continuă să-l facă în Parlament să conducă la salvarea protejaţilor politici. Domnul Liviu Dragnea este principalul beneficiar şi o ţară întreagă cunoaşte lucrul acesta. Domnul Liviu Dragnea a afirmat în conferinţă de presă că a analizat cu avocaţii impactul OUG 13 asupra dosarului său. Ori domnul Liviu Dragnea are avocaţi buni, din câte ştiu eu, şi cred că nu va fi oprit de absolut nimic pentru a încerca prin lege să salveze furtul din România", a mai afirmat preşedintele PNL.



De asemenea, avocata Daniela Cîmpean, prim-vicepreşedintele PNL Sibiu şi preşedintele Consiliului Judeţean, a afirmat, în context, în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, că există opinii diferite din zona juridică cu privire OUG 13 şi momentul în care îşi va face efectele, inclusiv că aceasta poate să intre în vigoare de sâmbătă, 11 februarie, iar edificator în acest sens va fi dacă avocaţii lui Liviu Dragnea vor invoca prevederile acesteia în termenul din 14 februarie de la procesul care îl vizează.



"Este cert că este o situaţie fără precedent creată pe plan juridic de aceste două OUG şi acest lucru este spus de practicieni ai dreptului, de judecători care sunt chemaţi să aplice reglementările în materia dreptului penal şi chiar domnul judecător Cristi Dănileţ ieri, într-o intervenţie la Realitatea, arăta că judecătorii care judecă în penal stau şi se gândesc şi sunt opinii pro şi contra până la momentul în care această OUG 13 începe să îşi producă efectele. Şi vreau să vă atenţionez că există păreri, opinii juridice potrivit cărora această OUG 13 poate să intre în vigoare din 11 februarie, după ora 12 deci pot exista şi interpretări şi de acest fel. Dacă s-a urmărit acest lucru, eu zic că o să putem lesne constata, dacă urmărim primul termen în dosarului domnului Dragnea şi vom vedea dacă 14 februarie avocaţii dumnealui invocă această excepţie de neconstituţionalitate. O să fie edificator, spun eu", a mai spus Daniela Cîmpean. AGERPRES