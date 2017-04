Turcan: PNL a înţeles perfect ce n-a mers şi ştie în ce direcţie s-o ia

Preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a declarat joi, la Zalău, că partidul pe care îl reprezintă "a înţeles ce n-a mers până în prezent şi ştie în ce direcţie s-o ia" pentru a deveni cea mai mare formaţiune politică de dreapta din România.



Prezentă la conferinţa judeţeană a Organizaţiei Sălaj a PNL, Raluca Turcan a arătat că, la nivel naţional, în rândul membrilor de partid, există multe întrebări legate de direcţia în care va merge PNL de acum încolo.



"PNL a înţeles perfect ce n-a mers şi ştie în ce direcţie s-o ia şi direcţia să fie cel mai mare partid de dreapta, alternativă reală la PSD, prin soluţii concrete oferite oamenilor care se uită spre PNL şi cu bătălie constantă împotriva celor care astăzi batjocoresc România. Avem muniţie, slavă Domnului (...) E nevoie, în viitorul PNL, de mult mai multă temeinicie. Acest partid are o grămadă de oameni valoroşi", a afirmat liderul liberal.



Raluca Turcan a făcut câteva aprecieri şi în ceea ce priveşte profilul viitorului preşedinte al PNL.



"La nivel naţional, avem nevoie de lideri care, când se uită spre o funcţie, chiar la alegerile noastre interne, să fi demonstrat întâi că înţeleg ce înseamnă asumarea şi bătălia împotriva PSD-ului. Nu există politică fără implicare, nu există voturi fără asumare. Cine îşi imaginează că se aşează în fruntea PNL şi aduce voturi stând acasă şi trimiţându-i, eventual, pe alţii la televizor, să vorbească pentru ei? Ca să fii credibil şi oamenii să vină în jurul tău trebuie să-şi arăţi disponibilitatea de a construi, de a uni şi de a lupta pentru idealurile, valorile şi angajamentele tale", a conchis preşedintele interimar al PNL. www.agerpres.ro