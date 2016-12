Turcan: Salutăm decizia preşedintelui de respingere a propunerii de premier; Guvernul trebuie ferit de vulnerabilităţi

Preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, salută decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a respinge propunerea PSD-ALDE ca Sevil Shhaideh să fie prim-ministru, punctând că viitorul Guvern trebuie ferit de orice fel de vulnerabilităţi.



"Salutăm decizia, în interes naţional, a preşedintelui României. Este dreptul constituţional al domniei sale să respingă propunerea şi cu certitudine sunt foarte multe argumente. Noi considerăm că viitorul Guvern al României trebuie ferit de orice fel de vulnerabilităţi, mai ales într-un context internaţional extrem de complicat", a scris, marţi, Turcan pe Facebook.



Ea subliniază că România nu trebuie să dea semnale confuze sau contradictorii.



"De asemenea, Guvernul României nu trebuie transformat într-un guvern personal, de interpuşi, aflat la dispoziţia domnului Liviu Dragnea. PSD ne-a anunţat că are zeci de mii de specialişti. Dacă acest lucru este adevărat, se vor găsi şi alte nume de prim-ministru, de preferat persoane cu o activitate cunoscută, fără vulnerabilităţi şi fără condamnări", adaugă Raluca Turcan.



Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat marţi că nu acceptă propunerea PSD-ALDE ca Sevil Shhaideh să fie prim-ministru şi a cerut acestei coaliţii să facă o nouă nominalizare.



"Săptămâna trecută, când am avut consultări cu partidele politice, PSD şi ALDE, care au ţin să vină împreună la consultări, mi-au propus-o pe doamna Sevil Shhaideh pentru poziţia de prim-ministru. Am cântărit cu grijă argumentele pro şi contra şi am decis să nu accept această propunere", a spus şeful statului la Palatul Cotroceni. AGERPRES