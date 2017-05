Turcan: Sper că vom reuşi în viitor să ne mândrim cu ceea ce fac liberalii de astăzi în România

Preşedintele interimar al Partidului Naţional Liberal (PNL), Raluca Turcan, a declarat joi, cu prilejul sărbătoririi a 142 de ani ai PNL, că în istoria formaţiunii au fost şi momente de glorie, dar şi de dezamăgire, adăugând că speră ca, pe viitor, PNL să se mândrească cu ceea ce fac liberalii astăzi, în România.



"Am avut momente de glorie, dar şi momente de dezamăgire. Am avut momente în care am marcat destinul României şi am pus bazele României moderne. Au fost şi momente în care am dezamăgit, dar din care sper că am învăţat, şi vom reuşi în viitor să ne mândrim cu ceea ce fac liberalii de astăzi pentru România, aşa cum ne mândrim noi cu ce au făcut liberalii de odinioară. Mi-aş dori mult ca toţi care sunt în PNL aici, în Sibiu, dar mai ales la nivel naţional, să poată să reclădească încrederea în ceea ce înseamnă valoare, principii, caracter, forţă, curaj, aşa cum au inspirat şi înaintaşii noştri", a spus Raluca Turcan.



Liberalii sibieni aniversează, joi seara, 142 de la înfiinţarea partidului, împreună cu invitaţi din Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR), un partener local al PNL, atât în Consiliul Judeţean, cât şi în Consiliul Local al Municipiului Sibiu. AGERPRES