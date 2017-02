Ţuţuianu:Implicarea unor firme în proteste trebuie discutată, să vedem dacă s-a încălcat Legea securităţii naţionale

Deputatul PSD Adrian Ţuţuianu, preşedintele Comisiei de control asupra activităţii SRI, a declarat că trebuie să existe o discuţie în acest for pe tema implicării unor firme în protestele desfăşurate în aceste zile în Bucureşti şi în ţară - în baza potenţialelor informaţii deţinute de Serviciul Român de Informaţii în acest sens - pentru a se vedea dacă aceste aspecte intră sub incidenţa articolului 11 din Legea securităţii naţionale.



"Eu am văzut că aţi răstălmăcit puţin ceea ce am spus eu, mai spun o dată. Există anumite informaţii şi am să vă dau un detaliu, poate ne înţelegem juridic. Dacă o firmă foloseşte bunurile, capitalul propriu pentru a sprijini anumite activităţi, Legea 31/1990 spune că este infracţiune. Folosirea creditului sau bunurilor societăţii în scopul propriu sau al unei alte persoane este o discuţie de făcut şi trebuie analizat", a arătat Adrian Ţuţuianu.



Potrivit acestuia, chestiunea pe care a pus-o în discuţie trebuie analizată din punct de vedere al securităţii naţionale.



"Al doilea lucru pe care l-am spus foarte clar, pe mine mă interesează din punct de vedere al securităţii naţionale. Există un articol 11 în Legea securităţii naţionale care prevede foarte clar că atunci când se urmăreşte înlocuirea puterii de stat prin mijloace violente şi aşa mai departe problema este una de securitate naţională", a susţinut Ţuţuianu.



Şeful Comisiei de control asupra activităţii SRI a spus că nu ştie dacă România se găseşte în această situaţie. "Nu ştiu, ăsta este un răspuns pe care-l va da Serviciul Român de Informaţii. Nu-l dau eu. Eu am pus o problemă. (...) Îmi pun o întrebare pentru că, de exemplu, un ziar din Prahova, eu lucrez cu lucrurile care sunt publice, a spus că salariaţii de la o firmă cu capital străin au fost forţaţi să iasă la miting. Lucrul ăsta este nelegal. Chiar nu vreţi să înţelegeţi ce spun ? Spun foarte exact, vorbesc de lucruri nelegale, nu aduc acuze nimănui, dar cred că instituţiile abilitate ale statului trebuie să ne dea un răspuns", a mai declarat Ţuţuianu.



Preşedintele Comisiei parlamentare de control asupra activităţii SRI, Adrian Ţuţuianu, a anunţat vineri că a trimis o scrisoare şefului Serviciului Român de Informaţii, Eduard Hellvig, prin care îi solicită acestuia o informare referitoare la patru aspecte legate de protestele de stradă care au loc în ultimele zile.



Totodată, săptămâna aceasta vor avea loc audieri la Comisia SRI pe acest subiect, unul dintre miniştrii chemaţi fiind ministrul de Interne, Carmen Dan. AGERPRES