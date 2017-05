Udrea: Dosarul făcut de DNA nu avea ce să caute în instanţă; se referă la o contravenţie, nu la o faptă penală

Fostul deputat Elena Udrea susţine că dosarul în care a fost trimisă în judecată, miercuri, de DNA "nu avea ce să caute într-o instanţă" întrucât, consideră ea, acesta se referă la o contravenţie, nu la o faptă penală.



"Acest dosar de azi, în opinia mea şi nu numai a mea, e un dosar care nu avea ce să caute într-o instanţă. El este un dosar care se referă la o contravenţie şi nu la o faptă penală. (...) Luarea de mită e faptul că nişte oameni - membri de partid - s-au dus să obţină finanţare în campanie de la nişte oameni de afaceri, iar acea finanţare e considerată mită, iar faptul că acei oameni s-ar fi dus la solicitarea mea se numeşte instigarea mea la luare de mită", a declarat Udrea, la România TV.



Potrivit acesteia, o astfel de finanţare reprezintă contravenţie şi nu se sancţionează penal.



"Este o realitate pe care, din păcate, foarte mulţi nu vor să o vadă. Ce se întâmplă în instanţele din România în anumite situaţii e departe de orice act de justiţie şi de orice justiţie independentă", a adăugat Elena Udrea.



Fostul parlamentar a afirmat că se gândeşte să nu se mai apere în dosarul în care DNA a trimis-o în judecată.



"Eu chiar mă gândesc în mod cinstit să nu mă mai apăr. Dacă se întâmplă şi în acest dosar ce s-a întâmplat în Gala Bute, adică o mascaradă de doi ani în care ne prefacem că facem un proces, ca la final să dăm o sentinţă care era gândită încă de când a pornit dosarul Gala Bute, adică de acum doi ani şi ceva, mai bine să-şi asume instanţa că are o înţelegere, un ordin de a da o sentinţă şi în acest dosar, să o dea pe loc. Ce să ne mai prefacem că facem o justiţie şi un proces de ani de zile?", a spus Elena Udrea.



În opinia ei, dosarul respectiv reprezintă o acţiune împotriva sa şi a fostului preşedinte Traian Băsescu.



"Nu vreau să se întâmple ceva, un abuz, şi altora doar pentru că mi se întâmplă mie, dar vi se pare normal ca în ţara aceasta în care se fac campanii la fel (...) în ultimii 10 ani, în care eu nu am fost niciodată şef de campanie - am avut şi eu o părticică de implicare în campania din 2009 - nimeni să nu mai fie acuzat de finanţare în afară de Elena Udrea? N-a mai făcut nimeni campanie în România?", a adăugat Udrea. www.agerpres.ro