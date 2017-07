Un fost senator PNL a intrat în şomaj pentru că nu şi-a găsit loc de muncă

Intact Images

Un fost senator PNL de Bistriţa-Năsăud, Cristian Florian, care nu a mai candidat la alegerile parlamentare de anul trecut şi s-a întors acasă, este în prezent şomer indemnizat, pentru că nu a reuşit să îşi găsească un loc de muncă.



Fostul senator, în vârstă de 40 ani, a declarat pentru AGERPRES că s-a decis să ceară ajutor de şomaj în primăvara acestui an, pentru că nu a reuşit să se angajeze în altă parte.



"Am avut ceva discuţii, până acum nu am reuşit să rezolv problema asta, dar sper să nu mai dureze mult. Se mai întâmplă, asta e. Doar nu am fost rupt de realitate! Ce, nu ştiam că o să fie momente şi momente? Acum, nu este capăt de ţară, doar sunt o grămadă de oameni în situaţia asta, dar sunt chestii care vin şi trec şi gata", a spus Florian.



Întrebat de ce nu şi-a pornit o afacere proprie, Cristian Florian a replicat că "lucrurile nu sunt aşa simple".



"Lucrurile nu sunt aşa simple, nu se întâmplă de pe o zi pe alta, de pe o lună pe alta. Alţii s-au orientat mai din timp şi şi-au rezolvat problema mai repede. Eu mi-am rezolvat problemele mai lent, dar sper să fie doar o perioadă de tranziţie şi să nu mai dureze mult", a declarat fostul senator.



Înainte de a deveni parlamentar, Cristian Florian a fost, timp de trei ani, prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud, iar înainte de aceasta a fost angajat, timp de o săptămână, ca şi consilier asistent în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.



Florian este de profesie jurist, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii "Bogdan Vodă" din Baia Mare.



A lucrat ca tehnician şi jurist la firma de construcţii a tatălui său şi, potrivit ultimei declaraţii de interese publicate pe site-ul Senatului în decembrie 2016, deţine 99 de acţiuni la o firmă din Bistriţa, care aparţine de asemenea familiei sale.



Tot potrivit declaraţiei de interese, cele două firme ale familiei Florian au câştigat, în perioada 2008-2014, şapte contracte din fonduri publice, în valoare totală de aproximativ 4 milioane lei, fără TVA, pentru lucrări la şcoli, locuinţe sociale, instituţii culturale şi pentru amenajarea unui "parc social" într-o comună de munte.



Cristian Florian s-a înscris în politică în anul 1998, ca membru al Partidului Democrat. Susţinut de fostul lider PDL Ioan Oltean, Florian a devenit vicepreşedinte al organizaţiei municipale PDL Bistriţa în anul 2004, iar în 2008 a fost ales vicepreşedinte naţional al organizaţiei de tineret a partidului. După ce şi-a încheiat mandatul de prefect, a revenit în PDL, unde a fost numit secretar general al organizaţiei judeţene.



Alţi doi foşti parlamentari PNL din Bistriţa-Năsăud au rămas acasă după decembrie 2016, fostul senator Dorin Dobra fiind în prezent lector universitar, iar fostul deputat Stelian Dolha alegând să îşi deschidă o firmă proprie.