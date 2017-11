„Unealta forţelor oculte”, recompensată cu şefia ANCOM

DIANA OROS

Fostul premier Sorin Grindeanu a primit ieri votul Parla­mentului pentru a prelua şefia Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), arbitrul pieţei de telecomunicaţii din România, care este estimată la 6 miliarde de euro anual. Grindeanu a fost uns în funcţie de aceeaşi majoritate parlamentară care l-a debarcat din fruntea Guvernului, acuzându-l că este manevrat din umbră de „forţe oculte”.

Plenul reunit al Parlamentului l-a trimis pe fostul premier Sorin Grindeanu la șefia ANCOM, cu 270 de voturi „pentru” şi 117 voturi „împotrivă”, în condiţiile în care Opoziția a anunțat că va vota împotriva propunerii făcute de premierul Mihai Tudose.

Raluca Turcan (PNL) a explicat că liberalii se opun numirii lui Sorin Grindeanu în fruntea ANCOM pentru că nu vor să ia parte la subordonarea acestei instituții de către coaliţia PSD – ALDE. Şefa deputaţilor liberali le-a amintit aleşilor Puterii că Sorin Grindeanu a fost demis din fruntea Guvernului, tocmai de majoritatea PSD-ALDE, „pentru incompetenţă crasă”, iar acesta, la rândul său, i-a cerut demisia lui Liviu Dragnea şi l-a acuzat de pact cu Sistemul pentru a scăpa de dosare. În aceste condiţii, Turcan a catalogat votul de ieri al majorităţii drept un vot „pentru liniştea domnului Liviu Dragnea şi pentru a calma problemele din PSD”. „Odată câştigate alegerile - un vot majoritar - de către coaliţia de guvernare PSD-ALDE, prima măsură a fost Ordonanţa 13. Următoarele măsuri au fost scoaterea preşedintelui (României – n.r.) din procedura de numire a preşedintelui ANCOM şi a conducerii acestei instituţii şi trecerea acesteia în subordinea primului-ministru, astfel încât primul-ministru este astăzi pe legea votată de PSD-ALDE persoana şi insti­tuţia care propune condu­cerea ANCOM”, a mai spus prim-vicepreşedinte PNL.

Parlamentarii USR și PMP au votat şi ei împotriva numirii lui Sorin Grindeanu. Deputatul USR Lucian Viziteu şi-a început discursul cu un citat din pledoaria lui Liviu Dragnea de la moţiunea de cenzură din luna iunie. La acea vreme, liderul PSD spunea despre Grindeanu că este „o unealtă” aflată în mâinile unui „grup ilegitim”, invocând o „operaţiune coordonată în mod profesionist” de către cei care ar fi pus PSD „ sub asediu ” . „Bănuiesc că acest post este un mod de a-l atrage pe domnul Grindeanu înapoi în PSD şi a-l înde­părta de Victor Ponta şi de facţi­unea care se desprinde”, a comentat deputatul USR. Viziteu a mai spus că Grindeanu va avea la ANCOM „un salariu de invidiat de orice bancher din România”. În schimb, Victor Ponta a precizat că l-a votat pe Sorin Grindeanu la şefia ANCOM deoarece el este consecvent, „spre deosebire de mulți dintre cei din sală”. „Am foarte mulţi colegi care ziceau că e un trădător, o slugă şi aşa mai departe. Nu este nici trădător, nici slugă, cred că va fi un foarte bun preşedinte al ANCOM”, a spus Ponta la tribună.

Sorin Grindeanu va conduce ANCOM în perioada rămasă din mandatul de 6 ani început pe data de 11 mai 2017 de către fostul preşedinte al instituţiei, Adrian Diţă.

Le mulţumesc colegilor parlamentari pentru încredere. E un domeniu în care am activat, în care am terminat şi facultatea, şi masterul. Sunt lucruri importante de făcut. În primul rând, la ANCOM cred că trebuie readuse lucrurile pe un făgaş normal, având în vedere că acolo sunt specialişti în adevăratul sens al cuvântului. Nu cred că o să am o misiune dificilă din acest punct de vedere. Sorin Grindeanu, președinte ANCOM