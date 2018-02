USR: Aducerea sub control politic a SPP înseamnă un atentat la siguranţa naţională

Uniunea Salvaţi România consideră că aducerea sub control politic a Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP) ar reprezenta un atentat la siguranţa naţională şi că SPP-ul nu poate fi subordonat MAI deoarece este o instituţie care transcede sferei de activitate a ministerului.



"SPP-ul desfăşoară misiuni curente, de peste 15 ani, în structuri internaţionale precum ONU sau NATO. Activitatea SPP necesită o interconectare rapidă, dinamică, cu un schimb de informaţii reale, actualizate, cu instituţiile specializate în siguranţă naţională, SRI, SIE, STS, DGIA, cu structuri guvernamentale interne, precum şi cu parteneri instituţionali externi. SPP-ul nu poate fi subordonat MAI deoarece este o instituţie care transcede sferei de activitate a acestui minister", se arată într-un comunicat transmis joi de USR.



Conform sursei citate, declaraţiile din ultimele zile ale preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, şi ale liderului ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, încearcă "să inducă în eroare" opinia publică cu privire la funcţionarea SPP.



"Această structură militară nu se află sub conducerea preşedintelui ţării, ci se subordonează direct Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, iar directorul SPP este nominalizat de CSAT şi preşedintele doar îl validează. Mai mult, este fals că Parlamentul nu are niciun rol important în controlul SPP, legea prevede că activitatea SPP este controlată de Parlament, prin comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională", a precizat USR.



Bogdan Rodeanu, membru în Comisia de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor, a apreciat că liderii PSD-ALDE vor să scoată SPP-ul din subordinea CSAT-ului pentru "a-şi păzi propria curte de privirea indiscretă" a legii.



"Dacă la o şcoală din Videle e firesc ca portarul să răspundă în faţa directorului, acest lucru nu e valabil în cadrul SPP-ului. Această instituţie are o misiune complexă, aceea de a asigura paza şi protecţia demnitarilor. Nu toţi sunt senatori şi deputaţi. Nu toţi sunt cetăţeni români. Liderii PSD-ALDE vor să scoată SPP-ul din subordinea CSAT-ului pentru a-şi păzi propria curte de privirea indiscretă a legii. Îşi doresc această instituţie pentru a o folosi discreţionar aşa cum unii primari folosesc poliţia locală sau firmele de pază prin partenerii de afaceri care le deţin", a susţinut deputatul USR.



Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat miercuri că salută decizia premierului şi a membrilor Cabinetului de a renunţa la Serviciul de Protecţie şi Pază, precizând că nu a fost o decizie politică.



"Am văzut astăzi o decizie importantă a membrilor Cabinetului. (...) Nici eu nu am nimic cu ofiţerii SPP, nici cu instituţia în sine. Eu, de exemplu, nu am SPP de când am venit la Cameră, merg cu maşina partidului, dar asta nu înseamnă că vreun ministru din cele două Guverne renunţă la SPP. Deci, nu a fost o decizie politică de a renunţa la SPP. A fost o decizie a premierului şi a membrilor Cabinetului pe care eu o salut", a spus Dragnea după şedinţa grupului senatorilor PSD.



În aceeaşi zi, preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat că SPP ar trebui să se afle în subordinea Ministerului de Interne, şi nu a şefului statului. AGERPRES