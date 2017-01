USR au trimis preşedintelui CE o scrisoare deschisă privind ordonanţele referitoare la graţiere şi Codul penal

Christophe Vander Eecken/CVE

Parlamentarii Uniunii Salvaţi România au trimis miercuri o scrisoare deschisă preşedintelui Comisiei Europene, Jean Claude-Juncker, precum şi comisarului european pentru afaceri interne, pe tema ordonanţelor privind graţierea şi modificarea Codului penal, a anunţat deputatul USR Iulian Bulai.



"Scrisoarea deschisă prezintă conţinutul celor două ordonanţe de urgenţă şi contextul în care ele au fost pregătite. Am decis să ne adresăm Comisiei Europene pe această problemă deoarece am considerat că este foarte important să avem susţinere în momente de criză din partea partenerilor şi prietenilor noştri de la Bruxelles", a afirmat deputatul USR, într-o conferinţă de presă.



El a susţinut că, în prezent, trebuie folosite toate mijloacele pentru a opri parcursul celor două ordonanţe de urgenţă privind graţierea şi modificarea Codului penal.



"Efectele acestor două ordonanţe de urgenţă ar fi catastrofale pentru procesul de reformă a justiţiei din România. Pur şi simplu ne-am întoarce în timp, la începuturile reformei justiţiei şi am anula eforturi de 10 ani de muncă în folosul democraţiei", a spus acesta.



Deputatul USR a subliniat că interesul este ca România să progreseze în procesul acceptării în Spaţiul Schengen, dar, în acelaşi timp, este necesar ca rapoartele MCV să reflecte pe deplin realitatea din ţara noastră.



"La acest moment, situaţia este foarte tulbure în România şi acest lucru face şi obiectul îngrijorărilor reprezentanţilor Comisiei care urmăresc cu atenţie demersul celor două ordonanţe de urgenţă", a adăugat deputatul USR. AGERPRES