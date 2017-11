USR: Toate gropile de gunoi din Bucureşti sunt în afara legii

Dragos Stoica/Intact Images

Toate cele trei gropi de gunoi unde ajung deşeurile din Bucureşti au rămas fără autorizaţie de mediu, susţine Uniunea Salvaţi România (USR), într-un comunicat de presă transmis, marţi, AGERPRES.



"Dacă gropile Vidra şi Glina erau deja în afara legii, săptămâna trecută a expirat autorizaţia de mediu şi pentru depozitul Iridex care deserveşte zona de nord a Capitalei. USR trage un semnal de alarmă cu privire la situaţia dezastruoasă a managementului deşeurilor în Bucureşti, dar şi la nivel naţional, şi solicită Primăriei Municipiului Bucureşti să adopte un plan coerent de gestionare a deşeurilor", se arată în comunicat.



Potrivit sursei citate, responsabilitatea managementului deşeurilor Capitalei revine Primăriei Bucureşti şi primăriilor de sector.



"Faptul că niciunul dintre cele trei depozite de deşeuri nu mai are autorizaţie este un lucru grav. Grave sunt şi perspectivele pe termen mediu, întrucât ne apropiem de atingerea capacităţii unora dintre aceste depozite. În loc de soluţii reale, în sensul colectării selective, al dezvoltării capacităţilor de sortare şi al planificării responsabile a viitoarelor depozite (cu amplasamente, dimensiuni şi tehnologii care să nu mai constituie un pericol pentru sănătatea populaţiei), singurele acţiuni concrete sunt în sfera investiţiei masive în incinerare. Incinerarea nu este o soluţie universală pentru problema deşeurilor, întrucât la ardere ar trebui să ajungă doar o mică fracţie din întregul lanţ al gunoaielor, eforturile trebuind îndreptate înspre cei 3R: Reducere - Recuperare - Reciclare", spune senatorul USR Allen Coliban.



El arată că peste 550.000 de tone de deşeuri ajung într-un an în cele trei depozite din Bucureşti, iar rata de reciclare a României este de sub 10%. În lipsa unor sisteme funcţionale de colectare selectivă şi reciclare, gropile de gunoi se umplu cu rapiditate şi sunt sursa multor probleme de sănătate şi mediu, precizează senatorul.



"În ritmul actual de aruncare la groapă, Iridex estimează că în patru ani va închide deja cele două celule care funcţionează în prezent", spune sursa citată.



Parlamentarii USR Allen Coliban şi Cornel Zainea au vizitat, luna trecută, depozitul de deşeuri Iridex care deserveşte zona de nord a Capitalei în cadrul anchetei parlamentare care îşi propune să identifice neregulile sistemului de management al deşeurilor şi să realizeze un ghid de bune practici pentru autorităţile locale. Vizita vine şi în urma mai multor sesizări primite de la locuitorii din zonă referitoare la poluarea aerului.



"Cetăţenii sesizează depăşiri de hidrogen sulfurat de cinci ani de zile în zonele adiacente gropilor de gunoi. Cu toate acestea, gropile actuale sunt reautorizate an de an, iar primăriile nu au început proiectarea altor CMID-uri, în zone unde nu ar fi afectată calitatea vieţii locuitorilor", spune, la rândul său, deputatul Cornel Zainea.



Potrivit sursei citate, Guvernul a amânat, prin OUG 48/2017, implementarea cu doi ani a taxei la groapă, o măsură esenţială pentru prevenţie în managementul de deşeuri, încurajând astfel depozitarea la groapă în detrimentul colectării selective şi reciclării. Gândită să înceapă în acest an, taxa era 80 de lei/tonă şi urma să crească la 120 de lei/tonă anul viitor.



"USR solicită Agenţiei pentru Protecţia Mediului, precum şi Gărzii de Mediu să pună la dispoziţia cetăţenilor informaţii referitoare la stadiul gropilor de gunoi din Bucureşti din punct de vedere al respectării normelor de mediu şi de sănătate publică. De asemenea, facem apel la Primăria Generală să adopte măsuri urgente de îmbunătăţire a gestionării deşeurilor în Capitală prin implementarea unui sistem eficient de colectare şi reciclare", se mai arată în comunicat. AGERPRES