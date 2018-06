Vasile Varga (PNL): Asistăm la un măcel legislativ, la care PNL refuză să fie părtaş

Deputatul PNL de Brăila Vasile Varga, de profesie jurist, consideră că "asistăm la un măcel legislativ", la care liberalii refuză să fie părtaşi, având în vedere că actuala coaliţie de guvernare a reuşit să treacă prin Parlament o serie de prevederi care să îi scapă de dosarele penale.



"Asistăm la un măcel legislativ, la care PNL refuză să fie părtaş. După eşecul OUG 13/2017 şi în încercarea disperată de a-şi salva o serie de membri care au probleme cu legea, actuala coaliţie de guvernare a reuşit, sub masca unei proceduri aşa-zis transparente, să treacă prin Parlamentul României o serie de prevederi care să îi scapă de dosarele penale. Totul ambalat sub forma necesităţii de a pune în acord Codul de procedură penală cu deciziile Curţii Constituţionale, cu Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Europei privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie, cu alte directive ale Parlamentului European şi decizii ale CEDO", se arată într-un comunicat de presă remis miercuri de Vasile Varga.



Deputatul liberal a mai precizat despre coaliţia de guvernare că "a fluturat pentru creduli tot felul de lozinci, aparent nevinovate, dar în realitate nu s-a limitat la modificările necesare şi de bun-simţ, ci a intervenit brutal în textele legii".



Varga a subliniat faptul că există câteva modificări, "vizibil cu dedicaţie pentru unii membri ai PSD-ALDE, cu probleme penale", printre care a enumerat: revizuirea hotărârilor judecătoreşti definitive poate fi cerută în cazul în care soluţionarea cauzei nu este semnată sau redactată de către judecătorul care a participat la proces; instanţa de apel nu mai poate să dea o pedeapsă cu condamnare unei persoane care a fost achitată în primă instanţă decât dacă apar probe noi; durata urmăririi penale este redusă la un an. Dacă procurorii nu reuşesc în decurs de un an să trimită în judecată persoana în cauză, atunci dosarul se clasează automat; denunţurile vor aduce reduceri de pedeapsă doar dacă sunt făcute în maximum 1 an de la faptă; sintagma "indicii temeinice" este înlocuită cu forma în vigoare, "suspiciune rezonabilă" în cazul incompatibilităţii judecătorului, deşi în rest, pe tot cuprinsul legii, s-a operat această modificare.



"Ca om care cunoaşte bine domeniul justiţiei, dar şi ca reprezentant al comunităţii brăilene în Parlamentul României, îmi pun fireasca întrebare: oare pentru o astfel de legislaţie penală au votat românii în 2016? În avalanşa de promisiuni pe care PSD le-a făcut la ultimul scrutin electoral, nu îmi amintesc să fi existat şi intenţia, transformată astăzi în faptă, de a modifica legislaţia, pentru ca liderii cu probleme penale să poată fi 'scăpaţi'. Atât eu, cât şi colegii mei din PNL, ne distanţăm de astfel de demersuri, nu suntem părtaşi la acest măcel legislativ pe care am refuzat să îl votăm şi, înainte ca legea să fie trimisă spre promulgare, o vom ataca la Curtea Constituţională", a încheiat Vasile Varga. AGERPRES