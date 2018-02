Victor Ponta, atac dur la adresa lui Dragnea

Fostul premier Victor Ponta susține că liderul PSD, Liviu Dragnea, a pus la cale ”sceneta Kovesi” pentru a acoperi dezvăluirile făcute de alți oameni despre momentele în care Liviu Dragnea bătea palma cu ”sistemul” la vilele conspirative ale SRI.

”Timp de doi ani am suportat mizeriile si minciunile la adresa mea spuse la televiziuni de “oamenii” lui Dragnea / am tot tacut deorece nu doream sa “spal rufele murdare” in public si mai ales nu doream sa fac rau PSD si oamenilor care au votat si au crezut in acest Partid.

Stiu insa ca pana la urma adevarul iese la iveala / si mai stiu ca oamenii simt cat de mult au fost si sunt inca mintiti de catre Liviu Dragnea.

Poate acum intelegeti cu adevarat de ce toata aceasta sceneta cu “revocarea” Laurei Codruta Kovesi este inca o pacaleala uriasa prezentata de “Daddy” Mincinosul!”, a transmis Victor Ponta pe pagina personală de Facebook.

Antena 3