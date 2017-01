Victor Ponta: ''Dacă Klaus Iohannis ar mai fi avut răbdare și bun simț politic...''

Taxa pe stâlp și supraacciza pe combustibil au fost eliminate de la 1 ianuarie. De asemenea TVA scade la 19%. Victor Ponta afirmă, într-un mesaj postat pe Facebook, că guvernul pe care l-a condus ar fi putut face chiar mai mult dacă președintele Klaus Iohannis nu și-ar fi dorit ''Guvernul Său''.

”Practic de azi (prin intrarea in vigoare a acestor ultime prevederi fiscale) toate angajamentele importante asumate in fata romanilor si a Parlamentului de catre Guvernul USL in 2012 au fost indeplinite: salarii si pensii, taxe si impozite, fonduri europene , investitii locale, etc!

Nu stiu in istoria Romaniei ( si a tarilor democratice) cate Guverne au indeplinit 100% Programul asumat - dar sunt mandru ca cel din care am facut parte in 2012-2015 a reusit acest lucru!

Daca dl Klaus Iohannis ar mai fi avut rabdare (si bun simt politic) probabil ca in 2016 reuseam sa facem chiar mai mult! Asa insa, folosindu-se de moartea unor oameni nevinovati, a avut 1 an "Guvernul Sau"! Si romanii vazand de ce sunt in stare a votat in 11 Decembrie din nou pentru PSD - ALDE !!! Ghinion pt Dl Iohannis- noroc pt Romania!

Multumesc tuturor celor care au facut parte din Guvern in 2012-2015 pentru aceste realizari fara precedent! Iar celor care vor face parte din noul Guvern (in frunte chiar cu Premierul Sorin Grindeanu) le urez din inima sa realizeze si ei in totalitate Programul cu care se vor prezenta pe 4 Ianuarie in fata Parlamentului! Eu ii voi vota si le tin pumnii sa reuseasca!” a scris Victor Ponta.