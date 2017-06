Victor Ponta: Ghinion! Retragerea demisiilor miniștrilor, ilegală

DIANA OROS

Victor Ponta anunță într-un mesaj scris pe pagina sa de Facebook, că demisiile miniștrilor nu pot fi retrase, acest lucru fiind o ilegalitate.

”Incompetenta si amatorismul acestor oameni care au fost si vor sa fie iar ministri reprezinta un pericol grav pentru guvernarea Romaniei!

STOP - nu s-au facut de ras destul ministrii care au votat cu bilele la vedere motiunea de cenzura impotriva Guvernului din care faceau parte??

Nu s-au facut destul de ras ministrii care au ascultat cuminti si au aprobat Raportul Dragnea - Valcov care spunea ca sunt toti niste incapabili catastrofali ???

Nu se fac destul de ras ministrii care acum stau lipiti de Liviu Dragnea sa ii puna in viitorul Guvern la loc in pozitiile in care Raportul spunea ca nu au facut nimic?

Mai trebuie sa ii facem de ras chiar pe vecie punandu-i sa isi retraga demisiile si sa revina intr-un guvern demis chiar cu voturile lor - desi Legea 90/2001 de organizare a Guvernului spune clar ca sunt "irevocabile"?!?! /

- fac precizarea ca au fost anuntate public, prezentate in scris primului ministru si "s-a luat act de depunerea lor" de catre fostul Secretar General Busuioc - ghinion)

Atata neseriozitate si incompetenta e greu de gasit ....”, conchide fostul premier.