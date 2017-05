Victor Ponta il sanctioneaza DUR pe presedintele Romaniei: "Dl Iohannis e prins cu vacanta si drumetiile in munti "

Fostul premier Victor Ponta îl taxează dur pe Klaus Iohannis, căruia îi reproșează că România pierde orice oportunitate de a-și promova obiectivele pe plan internațional.

”Angela Merkel se vede azi la Sochi cu Vladimir Putin ( are rost sa va amintesc cat tambalau au facut toti "deontologii" Noi Securitati cand eu am fost la Sochi sa ii sustin pe sportivii romani la Olimpiada de Iarna in 2014?!)!

Pe 16-17 May Presedintele Turciei Recep Tayyip Erdogan merge la Washington sa se vada cu Donald Trump.

http://www.independent.co.uk/…/donald-trump-erdogan-turkey-…

Noroc ca a ramas Romania sa lupte cu Rusia si cu Turcia - cu vasele noastre cu oi, cu Propaganda de pe siteurile Sistemului si cu cativa politicieni care sa lupta sa prinda un hamburger cu ketchup facut de Dl Klemm.

Iar Dl Iohannis e prins cu vacanta si drumetiile in munti - ca altfel dadea el de pamant si cu Merkel si cu Trump ca dau mana cu "dictatorii".

Dincolo de hazul de necaz suntem o tara cu adevarat "mioritica"!!! Si ar fi de ras daca nu ar fi de plans. Pur si simplu nu avem niciun fel de politica externa sau regionala ( si nu din cauza MAE !). Ratam fiecare sansa de a ne promova propriul interes si de a fi respectati de vecini si de tarile care conteaza. Ghinion!”, scrie Victor Ponta.