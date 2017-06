Victor Ponta, impresii ”la cald” după moțiunea de cenzură

DIANA OROS

Victor Ponta a postat un mesaj, cu puțin timp în urmă, în care structurează în 5 puncte, ”impresiile la cald”, după moțiunea de cenzură.

”1. Am votat conform credintei absolute ca fac ceea ce este bine si corect! Dupa ce am vazut pozitiile publice ale lui Liviu Dragnea si "bucuria" pesedistilor care au dat jos PSD sunt si mai convins ca am facut bine! In loc sa mearga spre viitor PSD s-a intors intr-un trecut de care eu nu ma pot atasa.

2. Voi ramane alaturi de Sorin Grindeanu ca si Secretar General pana la votarea noului Guvern - imediat dupa acest moment imi voi relua activitate de deputat de Gorj / sper ca aceasta criza guvernamentala sa nu produca mari pagube pentru Romania si cetateanul obisnuit care nu are nicio vina

3. Cred ca acest vot a fost o uriasa greseala pentru PSD - o greseala care va fi decontata la un moment dat / nu am vrut sa plec din PSD ( mai ales in asemenea conditii) dar accept decizia Conducerii - si sunt convins ca pentru mine exista viata , inclusiv politica, si dincolo de PSD / le multumesc insa tuturor membrilor , simpatizantilor si votantilor PSD alaturi de care am activat si am luptat timp de peste 15 ani

4. De azi PSD = Liviu Dragnea / si de azi Liviu Dragnea are ce si-a dorit - toata PUTEREA / pentru binele nostru al tuturor sper sa o foloseasca mult mai bine decat a facut-o in ultimele 6 luni!

5. S-au promis zeci de functii de ministri, avantaje politice si materiale , plus amenintari si linsaje publice de la jurnalistii "prietenei" fara precedent ! Conducerea PSD a instituit un control politienesc fara precedent asupra modului in care au votat parlamentarii - si au obtinut o "majoritate" de numai 8 voturi - asta arata ca exista in cadrul PSD ALDE o atmosfera de suspiciune, frica si insecuritate pe care nu poti sa construiesti nimic pozitiv! Sa vedem la votarea noului Guvern daca se schimba ceva in bine.”