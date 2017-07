Victor Ponta: În România există procurori care fac politică

Victor Ponta a comentat decizia clasării dosarului său de evaziune fiscală și modul în care această anchetă i-a afectat cariera politică. Fostul premier afirmă că există în România și procurori care ”fac politică”.

”Poți să fi scos din politică definitiv și prin elemente extrapolitice. Eu mă gândesc la Adrian Năstase, faimoasele dosare, știți cum au fost făcute și s-au finalizat. Cred că dacă aș face ceva, aș face degeaba. Unde să fac? La CSM. Din păcate, sistemul din România așa funcționează. Dacă se vine cu o schimbare fundamentală, dacă greșești cu intenție sau în mod repetat ca procuror, să existe o sancțiune. Să insiști atât timp cu o faptă care nu există, înseamnă intenție. Există în România și procurori care fac politică. Cei de la Ploiești sau domnul Uncheșelu cu asta se ocupă. Avem un președinte de Parlament care are toată majoritatea, dacă se dorește...Eu am trecut în declarația de avere inclusiv numărul de înregistrare de la Administrația Fiscală, dacă punea cineva mâna pe telefon i se spunea într-o oră că am plătit taxele. De ce a fost nevoie de doi ani jumătate? (...) Evident că atunci când ajungi pe primul loc, încep să-și aducă oamenii aminte tot felul de lucruri” a spus Victor Ponta la ”Subiectiv”.