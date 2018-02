Winkler: Sper ca noul guvern să treacă la un model de creştere economică sustenabil

Parlamentarul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE) a criticat luni, la Deva, "revoluţia fiscală" a guvernului Tudose, manifestându-şi speranţa că actualul Executiv va face o trecere de la modelul unei creşteri economice bazate pe consum la unul sustenabil, axat în principal pe investiţii în infrastructură.



"Sper că ceea ce am numit în anul 2017 'revoluţia fiscală', respectiv 'ţopăiala fiscală' - ca să-l citez pe preşedintele României, cu care sunt perfect de acord de această dată - sper că acest lucru a încetat. Sper că vom avea acum o analiză a noului guvern care să treacă de pe un model de creştere nesustenabil către un model de creştere sustenabil, asta însemnând ca de la consum să ne deplasăm către investiţii, în modelul nostru de creştere", a declarat parlamentarul european.



Potrivit acestuia, mediul de afaceri a avut de suferit din cauza măsurilor fiscale luate anul trecut, chiar dacă România a înregistrat o creştere economică importantă.



În opinia parlamentarului european, mediul de afaceri este "sufocat de birocraţie" şi "exasperat de lipsa de predictibilitate a acţiunilor guvernamentale".



"Avem nişte semnale economice clare. Spre exemplu, numărul de proceduri de insolvenţă, care anul trecut a crescut la peste 8.000 în România şi este cam dublul procedurilor de insolvenţă din ţările Europei Centrale şi de Est, ceea ce înseamnă că avem o problemă", a punctat Winkler.



El a mai arătat că există probleme semnalate de investitori în ceea ce priveşte infrastructura de transport deficitară, dar şi legate de asigurarea forţei de muncă în calificările necesare pe piaţa muncii.



"Am avut un an 2017 în care 'revoluţia fiscală' a însemnat şi măsuri pro-ciclice, deci am redus impozite şi am majorat venituri într-o perioadă de creştere economică, ceea ce ne-a adus un plus de vulnerabilităţi pentru perioada care urmează. Eu sper foarte mult că noul guvern va pune accentul care trebuie pe utilizarea fondurilor Uniunii Europene, vom putea să ieşim din această gaură de slabă utilizare a fondurilor europene şi vom putea să trecem, în sfârşit, pe un model de creştere economică mai sustenabil, care să pună în primul rând accentul pe dezvoltarea infrastructurii", a conchis parlamentarul european. AGERPRES