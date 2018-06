Zamfir, despre înscrierea sa în ALDE: Nu există un troc între mine şi Călin Popescu-Tăriceanu

Senatorul Daniel Zamfir a declarat că nu există "un troc" între el şi liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, şi că înscrierea sa în acest partid este motivată de faptul că "toţi liberalii care iubesc democraţia se vor întâlni în ALDE".



"Eu am cumpănit îndelung decizia de astăzi, pentru că eu cred cu tărie - şi nu sunt singurul din PNL care crede asta - că liberalii din PNL care iubesc democraţia şi liberalii din ALDE trebuie să se unească într-un partid sub Călin Popescu-Tăriceanu. Liberalismul din România are nevoie de un partid care să lupte pentru justiţie dreaptă, să elimine abuzurile din justiţie şi economice, să susţină un sistem bancar, dar nu unul care să permită jecmănirea oamenilor. (...) Am decis să vin alături de Călin Popescu-Tăriceanu şi colegii de la ALDE pentru că sunt convins că, mai devreme sau mai târziu, toţi liberalii care iubesc democraţia ne vom întâlni aici. Să nu căutaţi un troc între mine şi Tăriceanu, că nu există. N-am venit în ALDE pentru funcţii. Nici în PNL nu am candidat pentru vreo funcţie. (...) Fac politică pentru că eu cred că trebuie să facem legi bune şi drepte pentru oameni", a afirmat duminică Zamfir într-o conferinţă de presă susţinută la sediul central al ALDE, alături de preşedintele formaţiunii, Călin Popescu-Tăriceanu.



Zamfir a criticat politica actuală a conducerii PNL.



"Eu nu sunt aici pentru că în urmă cu trei luni Ludovic Orban a decis să mă excludă din PNL. Şi astăzi nu sunt exclus din PNL. Şi astăzi acel Consiliu Naţional care trebuia să decidă excluderea mea nu a mai fost convocat de Ludovic Orban. Am rămas aceste trei luni pentru că am crezut că Ludovic Orban nu reprezintă vocea PNL, că el şi camarila din jurul său sunt doar un derapaj al PNL şi am sperat sincer ca ei, colegii mei liberali, adevăraţii liberali să corecteze acest derapaj. Din păcate, nu s-a întâmplat asta. În schimb, s-a întâmplat altceva, ce m-a determinat să nu mai pot continua în PNL. PNL a pierdut din cauza lui Ludovic Orban şi a actualei conduceri bunul cel mai de preţ pe care l-a clădit în 143 de ani de istorie, şi anume, brandul de apărător al drepturilor şi libertăţilor oamenilor. Astăzi PNL s-a transformat în apărătorul abuzurilor, în partidul care, epuizându-şi toate argumentele politice, recurge la plângeri penale de înaltă trădare împotriva premierului, închide ochii la protocoale secrete, declanşează o campanie fără precedent împotriva CCR. Este, şi o spun cu regret, poate cea mai neagră şi ruşinoasă eră pentru PNL, cu cel mai ruşinos preşedinte PNL", a susţinut Zamfir.



Întrebat dacă şi alţi colegi liberali îl vor urma în ALDE, Zamfir a spus: "Nu, n-am informaţii concrete. Eu nu fac parte dintr-un plan. Nu am decis ca o grupare din PNL să plece la ALDE ca să destabilizeze. Nu! În schimb, foarte mulţi colegi liberali mi-au spus că singura şansă să se salveze este (...) să ne unim sub Călin Popescu-Tăriceanu".



Senatorul Daniel Zamfir, a cărui excludere din Partidul Naţional Liberal a fost votată de Biroul Executiv al partidului pe 28 martie, a anunţat duminică, într-o conferinţă de presă susţinută alături de preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, că se alătură acestui partid. AGERPRES