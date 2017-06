Zi de FOC pentru PSD. Parlamentul votează moțiunea de cenzură - LIVE TEXT

Dan Marinescu/Intact Images

UPDATE 5: Europarlamentarul Cătălin Ivan susţine că în această perioadă "asistăm la teleormanizarea României", afirmând că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, "încearcă să pună stăpânire pe toate instituţiile statului, promovând non-valori".



"Celor care vor vota astăzi la moţiunea lui Dragnea împotriva PSD le mai zic doar câteva lucruri. Nu doar Bădălău va fi cu ochii pe votul vostru. Milioanele de români care au votat în decembrie şi-au văzut votul confiscat de această grupare mafiotă. Europa se uită siderată cum un singur om, mai rău decât în Ungaria, încearcă să pună stăpânire pe toate instituţiile statului promovând non-valori, având obedienţa faţă de şef drept singură mare calitate", a scris miercuri Cătălin Ivan pe Facebook.



Europarlamentarul îi îndeamnă pe social-democraţi să lase frica deoparte şi să se gândească la cei care i-au votat.



"Asistăm neputincioşi la teleormanizarea României. Viorica Dăncilă propunere de premier?!!! Carmen Dan?!!! Sevil Shhaideh - Dumnezeul dezvoltării României?!!! Este timpul să ne trezim. PSD are oameni infinit mai bine pregătiţi care pot să guverneze această ţară. Să nu vă fie frică de privirea atentă a lui Bădălău. Să vă fie teamă că familiile voastre, prietenii, vecinii, rudele, cei care v-au votat se vor uita cu emoţie şi speranţa la votul fiecăruia dintre voi", a mai spus Cătălin Ivan.

UPDATE 4: Şedinţa plenului Parlamentului în care se dezbate şi votează moţiunea de cenzură "România nu poate fi confiscată. Apărăm democraţia şi votul românilor" a început.



Moţiunea de cenzură este iniţiată de parlamentarii PSD şi ALDE împotriva Guvernului condus de Sorin Grindeanu.

Liviu Dragnea a cerul membrilor PSD să voteze cu bilele la vedere.



Pentru a fi adoptată este nevoie de cel puţin 233 de voturi "pentru".

UPDATE 3: Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a confirmat că a discutat cu premierul Sorin Grindeanu miercuri dimineaţă şi a declarat că încercarea de a-l convinge să demisioneze nu a avut succes.



"Am încercat pentru ultima dată să găsim o soluţie politică, care nu poate fi decât una şi anume să îşi prezinte demisia. Din păcate, această încercare nu a avut succes", a afirmat Tăriceanu.

UPDATE 2: Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, miercuri, întrebat dacă a discutat cu premierul Sorin Grindeanu, că este vorba despre o discuţie privată pe care nu vrea să comenteze.



"A fost o discuţie privată pe care nu vreau să o comentez acum", a spus Dragnea, întrebat dacă s-a văzut sau a discutat telefonic cu premierul Sorin Grindeanu în cursul zilei de miercuri.

UPDATE 1: Premierul Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, că a avut o întâlnire cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, care i-a cerut să demisioneze, menţionând că acest lucru nu este posibil.



''Nu am avut întâlnire cu domnul Tăriceanu, am avut cu domnul Dragnea. Am încercat, cum am spus în toate aceste zile, să găsim o soluţie. Dânsul continuă să rişte, cerând să demisionez înainte de a intra în sala de vot. Lucrul ăsta nu este posibil, aşa că mergem la vot'', a spus Sorin Grindeanu.



În opinia acestuia, moţiunea nu va trece.

Parlamentarii PSD şi ALDE s-au reunit, miercuri, într-o şedinţă comună la Palatul Parlamentului, înainte ca moţiunea de cenzură să fie dezbătută şi votată de plenul reunit al celor două Camere.



La reuniune participă şi miniştri demisionari ai cabinetului Grindeanu, dar şi primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.



Premierul Sorin Grindeanu este şi el în Parlament, ca şi secretarul general al Guvernului, Victor Ponta, şi deputatul Daniel Constantin.



Cei trei s-au întâlnit în biroul pe care Victor Ponta îl are la Parlament, în calitate de presedinte al Comisiei de politică externă.



Moţiunea de cenzură 'România nu poate fi confiscată. Apărăm democraţia şi votul românilor' urmează să fie dezbătută şi votată miercuri în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului.