Ziua cuţitelor lungi în PSD. Premierul a clipit de două ori

LIVIU SOVA / AGERPRES FOTO

Potrivit unor surse politice, liderul PSD Liviu Dragnea i-ar fi cerut de mai multe ori premierului Sorin Grindeanu să demisioneze, însă acesta a refuzat categoric să plece din fruntea Guvernului. Aceleaşi surse susţin că Dragnea l-ar fi ameninţat pe premier cu retragerea sprijinului politic în CEx-ul programat astăzi la Parlament. În şedinţa de după-amiază, Dragnea şi apropiaţii acestuia ar urma să propună remanierea tuturor miniştrilor, cu excepţia a trei dintre ei – Carmen Dan, Olguţa Vasilescu şi Petre Daea – aceştia fiind singurii care ar fi trecut cu bine evaluarea făcută la nivel de partid. Surse din PSD susţin că cei trei „premianţi” ar urma să demisioneze şi ei pentru a forţa debarcarea lui Grindeanu.

Demisia lui Sorin Grindeanu ar fi fost cerută luni seara, atunci când şeful PSD şi premierul s-au întâlnit pentru a discuta despre eventualele remanieri, la sediul PSD din Băneasa. Surse din partid susţin că Liviu Dragnea i-ar fi reproşat premierului întârzieri în aplicarea programului de guvernare, ameninţându-l cu retragerea sprijinului politic în Comitetul Executiv programat astăzi după-amiază, la ora 16, la Parlament. Alături de Dragnea, în acel moment, s-ar mai fi aflat preşedintele executiv al PSD Nicolae Bădălău, senatorul de Olt Paul Stănescu şi ministrul Economiei, Mihai Tudose. „Eu nu am auzit lucrul acesta (să i se fi cerut demisia premierului – n. r.). Poate eram ieşit din sală, dar eu nu am auzit asta”, a reacţionat Bădălău, unul dintre fidelii lui Dragnea. Surse din PSD susţin că lui Grindeanu i-a fost cerută capitularea şi sâmbătă seara, însă premierul a refuzat.

Ce scenarii circulă în PSD

În acest moment, în PSD există mai multe variante pentru debarcarea premierului Sorin Grindeanu. Primul scenariu, unul care ar arunca în aer scena politică românească şi care se conturează tot mai mult după evenimentele de ieri, este cel conform căruia premierul Grindeanu va refuza să-şi dea demisia în urma retragerii sprijinului politic în CEx. Acest scenariu ar genera o criză care ar rupe total relaţiile dintre PSD si Guvernul Grindeanu. În urma acestui refuz, am putea asista la repetarea momentului „Radu Vasile-1999”. Concret, premierul ar urma să rămână fără cabinet, planul fiind acela ca toţi miniştrii să îşi dea demisia în bloc, forţând astfel demisia lui Grindeanu. Surse din PSD susţin că doar trei miniştri ar fi trecut evaluarea lui Dragnea, aceştia fiind Olguţa Vasilescu (Muncă), Carmen Dan (Interne) şi Petre Daea (Agricultură). Ceilalţi 24 de membri ai cabinetului care au picat evaluarea ar urma să demisioneze la cererea lui Dragnea. Chiar dacă nu vor fi propuşi pentru remaniere, cei trei „premianţi” ar urma să demisioneze şi ei pentru a provoca înlăturarea lui Grindeanu. „Nu ştiu ce notă am, ştiu că am trecut evaluarea, de fapt nu am avut niciun fel de emoţie”, a spus ieri Olguţa Vasilescu. De altfel, mai mulţi miniştri au anunţat că sunt dispuşi să-şi depună mandatele „dacă partidul o va cere”. Printre aceştia se numără Gabriel Petrea (Consultare Publică) şi Mircea Titus Dobre (Turism), care au recunoscut fără ocolişuri că şi-au depus demisiile în alb, „ca un gest simbolic”, în momentul învestirii. Petrea susţine că şi-a depus demisia la Secretariatul General al Guvernului, în vreme ce Dobre spune că actul de vasalitate a fost înregistrat la partid.

Cum să schimbi după şase luni un Guvern? Ce a făcut domnul Grindeanu aşa rău de trebuie să-l schimbăm, să-l schimbăm noi? Văd că nu-l mai schimbă strada, nu-l mai schimbă Iohannis, îl schimbăm noi. Nu ar mai avea aceeaşi credibilitate PSD, care îşi dă jos propriul Guvern. Unde aţi mai auzit aşa ceva? La PNŢCD, nu? În 1999. Păi noi suntem PNŢCD, ce e asta? Victor Ponta, deputat PSD

Planul B: moţiune de cenzură

Dacă nici acest scenariu nu va funcţiona, iar premierul va refuza să demisioneze, am putea asista la un moment ridicol pe scena politică: o moţiune de cenzură prin care coaliţia PSD-ALDE să vizeze trântirea propriului Guvern. „Dumneavoastră aţi mai văzut vreodată o coaliţie care depune o moţiune de cenzură? Puţin probabil că PSD-ALDE iniţiază o moţiune de cenzură împotriva propriului Guvern. Dacă nu trece, ce fac?”, a comentat liderul UDMR, Kelemen Hunor, curtat de Dragnea să intre la guvernare. Liderul PSD susţine de mai multă vreme că nu exclude o coaliţie cu UDMR, deşi în timpul campaniei electorale din 2016 dădea asigurări că nu va face niciodată alianţă la guvernare cu maghiarii. Cooptarea UDMR la guvernare ar apărea în contextul în care printre social-democraţi există suspiciunea că partenerii din ALDE se pregătesc să părăsească Guvernul. Scenariul nu este unul SF, dat fiind faptul că Dragnea şi Tăriceanu s-au contrat de mai multe ori în cele şase luni de guvernare, mai ales în ceea ce priveşte măsurile economice propuse de PSD. În plus, există semnale că Tăriceanu urmăreşte o candidatură la prezidenţialele din 2019, o eventuală rupere a ALDE de PSD fiind menită să atragă capital electoral din zona dreptei.

Este responsabilitatea partidului de guvernământ . În acest moment, noi, la nivel de Administraţie Prezidenţială, domnul preşedinte, aşteptăm să vedem ce se întâmplă din punct de vedere oficial, după aceea vom avea o reacţie. Mădălina Dobrovolschi, purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei

Toate cărțile ar fi la Cotroceni

O altă criză politică s-ar putea declanşa în momentul în care, în urma schimbării premierului, Dragnea ar merge la Cotroceni cu un nume de premier pe care Klaus Iohannis îl va refuza. Într-un context total diferit de momentul învestirii lui Sorin Grindeanu, preşedintele s-ar putea implica decisiv în jocul politic, iar scenariul extrem poate ajunge până la alegeri anticipate. Iohannis ar avea pretextul protestelor antiguvernamentale din februarie şi gafele făcute de PSD în primele şase luni la guvernare.