1,2 milioane de pensionari nu mai plătesc impozit pe venit şi CASS

Deputații au votat ieri eliminarea impozitării pensiilor sub 2.000 de lei şi scutirea tuturor pensiilor de la contribuția de sănătate (CASS). Spre exemplu, cine are o pensie de 1.500 de lei va rămâne în plus cu aproape 97 de lei. Însă oamenii trebuie să mai aştepte până să se bucure de aceşti bani pentru că legea va merge la președintele Klaus Iohannis, care o poate promulga, modifica sau respinge.

Proiectul iniţiat de fostul senator ALDE, Cristiana Anghel, a fost adoptat cu 207 voturi 'pentru' şi 29 'împotrivă'. Grupul PNL a susţinut eliminarea impozitării tuturor pensiilor, dar propunerea a fost respinsă de plen. Şi propunerea UDMR privind menţinerea impozitării doar a pensiilor speciale de peste 2.000 de lei a fost respinsă. Camera Deputaţilor este for decizional.

Datele de la Casa Națională de Pensii arată că în luna ianuarie 2017 sunt înregistrate 1.286.149 de persoane cu venituri din pensii în cuantum mai mic de 2.000 lei, care plătesc impozit. Valoarea lunară a impozitului plătit de aceștia este de aproape 62,8 milioane de lei, reprezentând 53,4% din valoarea lunară totală a impozitului, în sumă de 116,5 milioane de lei. Impozitul mediu lunar este de 48 lei.