150 de antivacciniști au protestat în fața Guvernului

Peste 150 de persoane, printre care şi copii, s-au adunat duminică după-amiază, în Piaţa Victoriei, pentru a protesta faţă de introducerea vaccinării obligatorii prin noul proiect de lege în domeniu.



Majoritatea protestatarilor au fost părinţi însoţiţi de copii şi au afişat icoane şi pancarte cu mesaje precum "Copiii noştri nu sunt cobaii voştri", "Aţi alungat 5 milioane de români din ţară, să vă credem că ne vreţi binele?", "Unde există risc trebuie să existe alegere personală", "Nu otrăviţi prin vaccinare", "Pharmagedon", "Mici şi mari, veţi fi injectaţi cu de toate".



În timp ce adulţii s-au adunat în dreptul clădirii Guvernului, pe trotuarul Muzeului Antipa, unde au fost transmise mesaje la megafon, copiii s-au jucat în partea opusă, lângă statuia în formă de girafă din faţa instituţiei muzeale. Unul dintre copii a fost îmbrăcat cu un tricou pe care a fost scris "#rezist fără vaccin".



La un moment dat, în mijlocul grupului de adulţi protestatari a fost adus un copil de un an şi jumătate, despre care s-a spus că este nevaccinat. Mesajul a fost primit cu aplauze de către cei prezenţi.



Protestatarii au afirmat că vor semna o scrisoare deschisă împotriva Legii Vaccinării, pe care o vor depune la guvern şi au spus că problema este obligarea populaţiei de a se imuniza. Legea a fost declarată de aceştia "ilegală. abuzivă şi neconstituţională" şi au spus că speră că nu li se vor lua copiii pe care aleg să nu îi vaccineze. Alianţa Părinţilor a făcut un apel la mai multă informare pe tema vaccinurilor, către Ministerul Sănătăţii



"Este dreptul nostru să alegem dacă ne vaccinăm", a declarat Ioana, de 40 de ani, care a venit la protest cu nepoţica sa. Ea a spus că una dintre marile probleme ale obligativităţii vaccinării este lipsa de informaţii din partea autorităţilor. "Nu se explică de ce s-a ajuns la această decizie, nu avem informaţiile necesare. Legea vaccinării s-a schimbat de multe ori între timp, nici nu reuşeşti să ţii pasul cu toate amendamentele aduse", a subliniat ea.



Cristian Runceanu, de 40 de ani, consideră că odată cu punerea în aplicare a Legii Vaccinării, "vor dispărea drepturi fundamentale ale cetăţeanului român, fapt ce îl va transforma într-un sclav". "Atunci când statul decide ce vaccinuri doreşte (...) nu vom mai avea drept de a alege. În principiu, Dumnezeu ne-a lăsat dreptul de a alege. Este un drept fundamental care face diferenţa dintre un om cu conştiinţă şi un om fără conştiinţă", a adăugat el, considerând că, astfel, statul se transformă în "stăpânul" cetăţenilor. El a explicat cum copilul lui, în vârstă de 2 ani şi jumătate, a făcut un singur vaccin, cel din spital. "A avut ulterior episoade de convulsii şi am decis să nu mai facem vaccinuri", a spus el.



Părinţii care vor refuza să participe la acţiunile de informare privind vaccinarea vor fi amendaţi, sancţiunile putând ajunge şi la zece mii de lei, potrivit proiectului noii lege a vaccinări, dezbătut la nivelul Guvernului, a declarat în urmă cu două săptămâni, ministrul Sănătăţii, Florian Bodog.



Proiectul Legii vaccinării prevede că, în cazul vaccinărilor obligatorii, consimţământul pentru imunizare se prezumă ca fiind dat, iar excepţie fac doar situaţiile în care părinţii sau persoana responsabilă refuză în scris la medicul de familie vaccinarea copilului minor.



Pentru vaccinările obligatorii, furnizorul de servicii medicale de vaccinare care are în evidenţa sa copilul minor are obligaţia de a informa în timp util persoana responsabilă asupra Calendarului Naţional de Vaccinare, se arată în varianta de proiect obţinută de AGERPRES.



Potrivit legii, părintele sau persoana responsabilă, în cazul copilului minor, este scutit de obligaţia prezentării acestuia la vaccinare, dacă acesta are o contraindicaţie definitivă la un anumit vaccin sau la toate vaccinurile, în situaţia în care prezintă medicului care are în evidenţa sa minorul o certificare a situaţiei invocate.



La data înscrierii copiilor sau a adulţilor într-o unitate de învăţământ sau într-o altă colectivitate, aceasta are obligaţia de a solicita prezentarea unei adeverinţe, emisă de către medicul de familie care are în evidenţa sa persoana respectivă, care să ateste sau să infirme efectuarea vaccinărilor obligatorii, mai prevede proiectul de lege. AGERPRES