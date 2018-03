200 de mii de tineri fără şansă vor fi recuperaţi pentru piaţa muncii 

Tinerii care nu au avut posibilitatea să-şi găsească un loc de muncă sau nu au urmat cursurile vreunei şcoli vor fi ajutaţi să se integreze pe piaţa forţei de muncă prin intermediul proiectului "INTESPO - Înregistrarea tinerilor în evidenţele Serviciului Public de Ocupare". Ei vor beneficia de pachete educaţionale personalizate şi vor fi sprijiniţi să-şi găsească un job.

Ministerul Educaţiei vrea ca 200.000 de tineri NEETs (Not in Education, Employment or Training - NEET), care nu au un loc de muncă şi nu sunt cuprinşi în sistemul educaţional sau de formare profesională, să fie consiliaţi şi ajutaţi să-şi găsească o slujbă. Tinerii eligibili pentru proiect vor fi înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, al cărui beneficiar este Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, şi li se vor oferi pachete de măsuri personalizate care să le permită să-şi găsească un job ori să urmeze cursurile de formare profesională şi reintegrarea în sistemul educaţional. Absolvenţii de studii superioare vor fi sprijinţi să devină antreprenori sau să urmeze stagii de pregătire care să le permită să se angajeze mai uşor. Cei care nu au finalizat învăţământul primar sau educaţia obligatorie vor fi îndrumaţi către programe educaţionale de tip "A doua şansă". Pentru identificarea persoanelor vulnerabile se vor constitui 42 echipe - câte una la nivelul fiecărui judeţ şi a Municipiului Bucureşti, care vor avea ca sarcină identificarea a 20 de mii de tineri NEETs inactivi, din care minimum 8 mii de femei, în regiunile dezvoltate, şi 180 de mii, din care minimum 80 de mii de femei, în regiunile subdezvoltate.

Tinerii înregistrați în baza de date SPO, care au fost informați cu privire la opțiunile pe care le au, vor fi monitorizați până la 6 luni după ieșirea din categoria de NEETs