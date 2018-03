6% dintre persoanele testate în cadrul unei campanii de depistare a Hepatitei C au fost diagnosticate pozitiv

În perioada 15 ianuarie – 28 februarie, s-a desfășurat o campanie de depistare a Virusului Hepatitic C la pacienții internați în șapte dintre cele mai mari spitale din București și din țară: Spitalul Militar Central Dr. Carol Davila, Spitalul Judeţean Ilfov, Spitalul "Sfântul Pantelimon", Spitalul "Bagdasar Arseni", Spitalul Universitar de Urgenţă, Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Municipal Ploieşti.

Scopul campaniei a fost depistarea în faze incipiente a infecției cu Virusul Hepatitic C, pe de o parte și, pe de altă parte, prevenirea răspândirii acestui virus.

“ Până la introducerea de către Ministerul Sănătăţii a programelor naţionale de screening este important să se realizeze testarea gratuită a pacienților în vederea depistării precoce a infecţiei. Este nevoie de campanii de screening pe trei componente: campanii de stradă, în farmacii și spitale. Astăzi, în România, avem acces la scheme de tratament ce vindecă infecţia cu Virus Hepatitic C. Rezultatele pe care le-am avut în anul 2016 cu privire la aceste scheme de tratament sunt deosebite: peste 5.700 de oameni s-au vindecat în proporţie de 99,32%”, a declarat prof.univ.dr. Adrian Streinu Cercel.

Depistată din timp, Hepatita C se poate vindeca și pot fi prevenite cazurile grave de boală, precum ciroza hepatică sau cancerul hepatic produse de acest virus, mai ales că 70 % dintre persoanele cu Hepatită C nu prezintă simptome.

Organizatorul acestei campanii, Asociația Echitate în Sănătate, a distribuit în spitalele partenere ale campaniei peste 17 mii de kit-uri pentru depistarea VHC, dar și materialele consumabile necesare testării: seringi, alcool sanitar, comprese sterile. De asemenea, organizatorul pus la dispoziția unităților sanitare în care s-a desfășurat campania pliante cu informații despre modul în care se poate preveni răspândirea acestui virus și traseul pe care trebuie să îl parcurgă persoana depistata ca fiind purtătoare a VHC , pentru stabilirea diagnosticului și începerea tratamentului.

În cadrul acestei campanii au fost testate 16.964 de persoane, iar rezultatele au fost evaluate pe gen și grupe de vârstă (18-49 / 50-60 / 60+), respectând confidențialitatea datelor medicale.

Rezultatele campaniei au evidențiat că 6% ( 1.013 persoane) dintre pacienții testați sunt purtători ai Virusului Hepatitic C.

Ponderea cea mai mare de persoane depistate pozitiv la testare a revenit grupei de vârsta 60+.

Rezultatele pozitive depistate în timpul testării, evaluate pe gen și grupe de vârstă:

18 – 40 ani: 167 persoane, dintre care 90 bărbați, 77 femei

40 – 65 ani:369 persoane, dintre care 148 de bărbați și 221 femei

60+: 477 persoane, dintre care 206 bărbați și 271 femei

Chiar dacă infecția cu Virus C este o problemă de sănătate publică în țara noastră - peste 600 de mii de persoane fiind infectate cu VHC - cazurile noi sunt depistate, cel mai adesea, întâmplător. Principalele cauze sunt reprezentate de lipsa de stimulare a medicilor de familie care ar putea să le recomande pacienților testarea pentru depistarea VHC și de lipsa de educație a celor care, deși fac parte din categorii la risc, nu se testează.

„ România nu are încă un plan naţional implementat pentru prevenirea hepatitelor virale, pentru creşterea ratelor generale de screening şi a accesului la tratament, deşi în cazul infecţiei cu virusul hepatitic C înregistrăm cea mai ridicată rată de prevalenţă din Europa, de 2,54%. Aproximativ 600.000 de persoane sunt potenţial afectate. Dintre acestea, doar 16% sunt diagnosticate şi doar aproximativ 0,6% sunt tratate ”, a declarat prof. dr. Anca Trifan, preşedinte executiv al Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie.

Hepatita C se transmite, cel mai adesea, prin instrumentarul nesterilizat folosit pentru tatuaje, piercing, tratamente cosmetice, manichiură, pedichiură, tratamente stomatologice. O importantă categorie la risc o reprezintă consumatorii de droguri injectabile, conform statisticilor peste 50% dintre consumatori fiind purtători ai VHC. Virusul Hepatitic C supraviețuiește în sângele uscat, pe instrumentarul contaminat, până la 3 luni .

România ocupă, astăzi, locul 1 în Europa ca număr total de cazuri de Hepatita C, conform datelor de prevalenţă raportate de OMS. Aproximativ 10 % din cele 12 milioane de persoane care se estimează a fi infectate cu Virusul Hepatitic C din întreaga Europă sunt din România. Totodată, ocupăm locul 4 ca rată a mortalităţii cauzată de afecţiunile hepatice: 44,5 decese la suta de mii de locuitori, potrivit unui studiu realizat de Asociaţia Europeană a Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice (ELPA).

În ultimii trei ani, România a făcut progrese importante în ceea ce privește accesul la tratament. Din noiembrie 2015, în urma unui contract cost-volum rezultat încheiat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, timp de un an, 6 mii de pacienți aflați în faza cea mai avansată de boală, stadiul de fibroză F4, au avut acces la terapii inovatoare. După mai bine de 6 luni de la finalizarea acestui contract, în 2017, alți peste 12 mii de pacienți cu Hepatita C au acces la tratament fără interferon, în cadrul unor contracte care vor expira în luna mai 2018. În cadrul contractului care încă se află în derulare, beneficiază de tratament pacienții a căror fibroză este în stadiile F3, F4 și F2 cu anumite comorbidități, precum și pacienții care suferă de ciroză hepatică decompensată cu virusul hepatitic C. Rămâne de văzut dacă autoritățile se vor îngriji să încheie la timp noile contracte, astfel încât accesul la tratament pentru pacienții cu Hepatita C să nu mai aibă sincope.

Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO) a solicitat Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Ministerului Sănătăţii ca, în cadrul noului contract cost-volum-rezultat să ia în considerare accesul la tratamentul fără interferon pentru toţi pacienţii care suferă de Hepatita C, indiferent de stadiul în care se află.

„ Este un nonsens să avem tratamente de ultimă generație în țara noastră, dar să nu le folosim. În același timp, noile modificări legislative ar trebui să cuprindă contracte multianuale, astfel încât să fie mai multă predictibilitate și să nu mai avem întreruperi de luni de zile în asigurarea tratamentului.” , spune președintele asociației, Marinela Debu.