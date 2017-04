ADEM: Epidemia de rujeolă din România este cauzată de lipsa imunizării copiilor

Epidemia de rujeolă care afectează în aceste zile România este cauzată de lipsa imunizării copiilor şi a informării corecte a românilor, situaţie confirmată şi de cele mai recente informaţii prezentate în spaţiul public, afirmă Asociaţia Distribuitorilor Europeni de Medicamente România (ADEM) într-un comunicat remis vineri presei.



"Deşi nu ne aflăm în relaţie contractuală cu producătorii, notificăm zilnic ANMDM (Agenţia Naţională a Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale) asupra medicamentelor destinate a fi livrate intracomunitar (în cazul în speţă, a vaccinului antirujeolic), acestea fiind stopate momentan de la livrare, în condiţiile în care autorităţile sunt responsabile de asigurarea stocurilor de vaccinuri, deoarece programele de imunizare se derulează de către Ministerul Sănătăţii, având la baza licitaţii naţionale. Cu toate acestea, nu am primit comenzi de la beneficiarii cu care ne aflăm în relaţii contractuale şi nici din alte surse", precizează directorul executiv al ADEM, Coralia Kreyer.



"Am publicat pe site lista cu notificările pentru livrări intracomunitare şi aşteptăm sesizări de la pacienţii care nu găsesc medicamente din acea listă, dar până acum nu am primit nimic", afirmă preşedintele ANMDM, Nicolae Fotin, potrivit aceluiaşi comunicat de presă.



Potrivit ADEM, cauzele reale ale epidemiei actuale sunt lipsa vaccinării/imunizării populaţiei infantile/adulte, ca rezultat al unei informări insuficiente referitoare la aceste riscuri, probleme de producţie/aprovizionare a pieţei, precum şi o (re)distribuire neuniformă pe teritoriul României a stocurilor disponibile.



De asemenea, şi directorul regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), dr. Zsuzsanna Jakab, a declarat, în ceea ce priveşte epidemia de rujeolă din România, că îmbolnăvirea ar fi putut fi prevenită prin vaccinare, vaccinurile fiind sigure şi eficiente, adaugă Agerpres.



ADEM România este o asociaţie afiliată EAEPC (European Association of Euro-Pharmaceutical Companies).