Adina Lăcătușu, reporterul Observator, despre avantajele și dezavantajele nașterii în apă

Acum 14 ani, în România, femeile aveau două variante în ceea ce privește modalitatea de a aduce pe lume un copil: nașterea naturală și cezariana. Trecerea timpului a permis introducerea unei proceduri noi, existentă în Europa de sute de ani- nașterea în apă. În ciuda faptului că în afara granițelor regăsim multe viitoare mămici care adoptă această metodă mai puțin tradițională, la noi în țară există un număr mic de clinici care oferă, în prezent, această opțiune.

Tot mai multe femei sunt dornice să nască natural, dar consideră această procedură ca fiind una prea dureroasă, deși este un proces unic, încărcat cu implicații emoționale profunde. O alternativă care ar permite femeii să se implice în proces este nașterea în apă, care aduce beneficii şi pentru mamă şi pentru bebeluş. Invitatul Adinei Lăcătușu, reporterul Observator, a fost Vania Limban, moașă independentă specializată în procesul nașterii sub apă. Aceasta a specificat că procedeul nașterii sub apă trebuie să se petreacă în spital, sub supravegherea strictă a medicilor, deoarece trebuie să respecte anumite condiții de igienă și este o opțiune valabilă doar pentru cele care au dus la termen o sarcină fără complicații. Studiile efectuate arată că nașterea sub apă nu implică riscuri mai mari și, după cum afirmă și Vania Limban, poate fi o opțiune pentru cele care doresc o metodă de atenuare a durerii: ,,Apa la o anumită temperatură te ajută să scapi de durerile specifice travaliului, iar acesta devine mai scurt.”. Beneficiile continuă, căci un alt avantaj al acestui procedeu este starea de relaxare indusă la nivelul undelor cerebrale, iar astfel, dilatarea devine mai ușoară și mai rapidă. Mama se detașează de tot ce este în jurul ei și poate trăi o experiență proprie mult mai activă, iar pruncul se naște într-un mediu acvatic, cu care s-a familiarizat deja pe timpul sarcinii.

