Alis Grasu ( SABIF): La nivel naţional, în ultimele două zile au fost 6.348 de solicitări la ambulanţele SMURD din cauza caniculei

Alături de președintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, oficialitățile de la Moscova critică virulent decizia guvernului de la Chișinău de a-l declara persona non grata pe vicepremierul Rusiei, Dmitri...

Tudor Gheorghe Claudiu are microbul escrocheriei în sânge. Este și as în tehnica IT. Împreună cu alți „specialiști” a pornit o afacere de vânzări pe online, trăgând...