Analize de laborator de inalta calitate si acuratete pentru pacientii SCJU Ilfov

Laboratorul de analize medicale al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Ilfov a fost reamenajat la standarde care respecta cele mai moderne exigente in acest domeniu de activitate. In urma unui studiu de fezabilitate comandat de conducerea spitalului, au fost achizitionate echipamente de laborator moderne, de ultima generatie, care permit efectuarea unor analize cu rezultate rapide si sigure, precum hemoleucograma, biochimie urinara, biochimie, imunologie, electoforeza capilara, markeri tumorali si analize materno-fetale.

" Preconizez ca dotarea laboratorului cu aparate de ultima generatie va determina o scadere a cheltuielilor cu 50% , astfel incat economia de 50 la suta sa fie redirectionata pentru efectuarea unor noi tipuri de analize utile pentru stabilirea unor diagnostice rapide si precise. Dorim sa putem efectua o gama cat mai larga de testari in imunologie, markeri tumorali si analize specifie materno-fetale”, a declarat dr Patricia Ene, managerul Spitalului Judetean Ilfov.

Laborarorul functioneaza deocamdata pentru pacientii internati la Spitalul Ilfov, dar s au demarat o serie de masuri prin care se urmareste in scurt timp acreditarea RENAR si contractarea serviciilor in ambulatoriu prin Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Ilfov.

Numarul pacientilor care apeleaza la serviiile medicale ale spitalului nostru este in crestere, iar aceste demersuri au ca scop asigurarea accesului la analize precise de laborator pentru cat mai multi pacienti. Dupa ce vom obtine acreditarea RENAR si vom semna contractul cu CJAS Ilfov, putem primi pacienti in ambulatoriu pentru a efectua analizele in baza biletului de trimitere de la medicul de familie. De asemenea, dorim sa existe si posibilitatea efectuarii lor contra-cost pentru cei care nu se incadreaza un niciuna dintre categoriile amintite mai sus", a mai spus dr Patricia Ene, managerul Spitalului Judetean Ilfov.